El relevo español de 4x100 libre mixto también funciona de camino a la final del Europeo

Archivo - El relevo español de 4x100 libre mixto también funciona de camino a la final. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo español de 4x100 metros libre mixto, formado por Miguel Pérez-Godoy, Luca Hoek, María Daza y Ainhoa Campabadal, se ha clasificado este viernes para la final de los Campeonatos de Europa de natación, que se están disputando en París (Francia).

En el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, la representación de España comenzó con Nil Cadevall siendo eliminado en las series de 50 braza masculino con 27.77. A continuación hubo mejores noticias en 100 espalda femenino porque Irene Ciércoles, con 1:00.38 (cuarto mejor tiempo de las nadadoras), y Estella Tonrath, con 1:00.85, avanzaron a semifinales; Sara Costa, con 1:01.03, quedó eliminada en esas series.

En 200 mariposa masculino cumplieron tanto Arbidel González, con 1:55.07 (segunda mejor marca), como Isak Fernández, con 1:57.92, para pasar a 'semis'; e igualmente alcanzó esa ronda Alba Vázquez en 200 estilos femenino gracias a su registro de 2:13.51 en las preliminares.

El cierre español durante la sesión matutina fue el citado relevo de 4x100 libre mixto, donde Pérez-Godoy, Hoek, Daza y Campabadal acabaron en el cuarto lugar de su 'semi' --que era directa, sin preliminares-- con un tiempo de 3:26.03; de ese modo pasaron a la carrera definitiva por las medallas, donde Chequia (3:23.41) ocupará la mejor calle.