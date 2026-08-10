El relevo español mixto de 4x400 acaba quinto en la final del Europeo

David García Zurita, Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás, relevo español mixto de 4x400 - RFEA

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo español de 4x400 metros mixto ha terminado en quinta posición en la final del Campeonato de Europa al aire libre de 2026, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido), en una primera jornada en la que Marta Serrano se ha asegurado el billete para la final de 3.000 metros obstáculos.

El cuarteto integrado por David García Zurita, Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás no consiguió seguir el ritmo que marcaron desde el inicio Países Bajos, Gran Bretaña y Noruega. El madrileño arrancó por la calle número siete y entregó el testigo a Sevilla en cuarta posición (45.2). La ciudadrealeña (51.1) y Pinés (45.4) mantuvieron el puesto, y finalmente Hervás, en el último 400 (50.59), firmó el quinto puesto final (3:12.29).

Noruega, con Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng y Henriette Jaeger, se proclamó campeona (3:09.62), con récord del campeonato y de su país, en un fantástico esprint final, superando a Gran Bretaña (3:10.47) y a Países Bajos (3:10.77).

Con esto, el relevo largo mixto no pudo añadir otra presea a un 2026 en el que se colgó la plata en el Mundial de atletismo en pista cubierta del pasado mes de marzo en Torun (Polonia), con Markel Fernández en lugar de Asabu Pinés.

Mientras, Marta Serrano estará en la final de 3.000 metros obstáculos tras acabar sexta en su serie con 9:34.79, a dos segundos de la dominadora, la alemana Lea Meyer, y decimotercera en la general.

En la prueba femenina de 100 metros, la sevillana Maribel Pérez mejoró en semifinales su actuación de hace dos años en Roma pero se quedó lejos (11.31), quinta en su serie pero última del sumario, de los tiempos para acceder a la final, en la que se impuso la británica Amy Hunt (11.00); la polaca Ewa Swoboda (11.02) y la belga Delphine Nkansa (11.06) se subieron a los otros dos cajones del podio.

Tampoco pudo acceder a la lucha por las medallas en 100 metros vallas Lerato Pagès, campeona de España y líder española del año, que hizo su debut continental siendo sexta en su serie (13.09) y decimosexta de la general.

En lanzamiento de martillo, Laura Redondo finalizó el concurso en el Grupo A con una mejor marca de 61.54 metros, decimocuarta, por lo que no pudo avanzar a la final, un objetivo que tampoco logró Andrea Sales, que realizó tres nulos en el Grupo B. Desde 2016, no había dos españolas en esta prueba.

INGEBRIGTSEN LOGRA SU CUARTO TÍTULO SEGUIDO

En cuanto al resto de la jornada, el noruego Jakob Ingebrigtsen, tras superar una lesión en el tendón de Aquiles, reinó en la final de 5.000 metros para sumar su cuarto título continental consecutivo (2018, 2022, 2024 y 2026). El escandinavo paró el crono en 13:15.29 para encabezar un podio que completaron el alemán Florian Bremm (13:15.60) y el francés Étienne Daguinos (13:16.09), que dejó sin medalla a su compatriota Jimmy Gressier.

Además, la neerlandesa Jessica Schilder se coronó campeona de lanzamiento de peso (20.73) por delante de su compatriota Jorinde van Klinken y de la alemana Yemisi Mabry, y en categoría masculina se llevó el oro el italiano Leonardo Fabbri (22.31), con el también transalpino Zane Weir colgándose la plata y el sueco Wictor Petersson, el bronce.