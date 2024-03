El Rey Juan Carlos y el 'Bribon' vencen en la primera serie de la Liga de 6 Metros

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', con el Rey Juan Carlos a la caña, se ha impuesto este domingo en la primera serie de la Liga de 6 Metros 2024, que se ha disputado este fin de semana en aguas de Sanxenxo (Pontevedra).

La embarcación en la que navega el rey emérito cosechó un primer y un cuarto puestos en las dos mangas disputadas entre el sábado y el domingo para coronarse en la localidad gallega.

El 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, que con un segundo y un tercer puesto empató a puntos con el 'Bribon', tuvo que conformarse con la segunda posición, ya que en el sistema de desempate prevalecen los mejores resultados -el 'Bribon' cuenta con un primero en su casillero-.

La tercera posición fue para el rumano 'Essentia' de Catalin Trandafir que, pese a no poder finalizar la prueba del sábado por una rotura en su jarcia, este domingo ha conseguido la victoria en la única prueba celebrada.

'Bribon', 'Titia' y 'Essentia' son los mismos equipos que se subieron al podio del Campeonato de Europa celebrado en Cascais (Portugal) en septiembre de 2022, por lo que la hegemonía del podio de la case de 6 Metros, de cara la Campeonato de Europa que se celebrara entre septiembre y octubre en Sanxenxo se mantiene en este principio de temporada.

El gran perjudicado de la jornada fue el 'Stardust' de Santiago Campos que el sábado, gracias a una navegación conservadora, consiguió no sufrir ninguna avería y situarse en la tercera plaza de podio, pero que este domingo, en un día en donde la intensidad no superó los ocho nudos, no pudo pasar de un séptimo puesto, lo que relegó hasta la quinta posición.

A continuación se clasificó el 'Alibaba II' de Miguel Lago, que con el segundo puesto de este domingo demostró su progresión de la pasada temporada y que si no llega a ser por la rotura de una cruceta en la jornada del sábado, que le obligó a retirarse, este domingo hubiese optado por una plaza podio con bastante facilidad.

La segunda serie se disputará entre el 20 y 21 de abril de nuevo en Sanxenxo, en donde se espera que algún equipo extranjero más se sume a la flota con vistas al Europeo, en donde se espera que medio centenar de equipos representando a 15 países disputen la cita continental en Sanxenxo.