La RFEDI selecciona 40 deportistas para la próxima temporada y mirando a los Juegos de Invierno de 2030

Archivo - Audrey Pascual con su medalla de oro en supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) hizo oficial este jueves su listado de integrantes de los Equipos Nacionales de cara a la próxima temporada 2026-2027, una selección que ha llevado cabo con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses de 2030 "con la mejor representación posible".

El organismo recalcó que realizará "un trabajo a cuatro años vista con deportistas afianzados y con excelentes resultados a nivel internacional, junto con un grupo de jóvenes promesas que lucharán por conquistar sus sueños".

"Los equipos han sido diseñados en base a un análisis profundo y un gran nivel de exigencia persiguiendo ser lo más competitivos posible en la próxima temporada, pero se ha reconfigurado con el foco puesto en esa cita clave que tiene lugar cada cuatro años y que corona a los mejores especialistas del planeta", añadió la RFEDI.

Con una media de edad de 21,2 años (2,4 años más baja que la temporada anterior), han sido seleccionados un total de 40 deportistas, 26 hombres y 14 mujeres, los cuales han sido distribuidos en grupos por los criterios técnicos y deportivos de la anterior campaña junto con su proyección de futuro por los diferentes directores técnicos de cada disciplina.

El rango de mayor concentración de corredores se encuentra entre los 20 y los 23 años, "un hecho que demuestra la clara apuesta por el futuro por parte de RFEDI" en una lista donde están grandes figuras nacionales de los deportes de invierno como las medallistas en Juegos Audrey Pascual y Queralt Castelle, el campeón del mundo de snowboard Lucas Eguibar, Núria Castán, Jaume Pueyo, Abel Moga o Quim Salarich. También se encuentran dentro jóvenes talentos emergentes como es el caso de Ander Mintegui, Unai López, Aleix Aubert, Alvaro Romero, Nora Cornell, Valeria Batire o Luken Garitano.

Estos Equipos Nacionales han sido distribuidos en A-B-C, que "ofrecen una perspectiva de los resultados de la anterior campaña, así como la proyección que tienen a corto y medio plazo". Además, también hay deportistas que, "por interés estratégico y de apoyo", han sido incluidos dentro de la estructura.

Finalmente, destaca la creación del 'Team España Futuro', impulsado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y compuesto por 24 deportistas, 15 hombres y nueve mujeres. Una iniciativa destinada a apoyar a los nuevos y jóvenes talentos que empiezan a emerger, "especialmente esos que se encuentran en las últimas fases de su desarrollo antes de llegar al alto rendimiento absoluto", y cuyo "objetivo principal es identificar, acompañar y desarrollar talento deportivo, poniendo el foco en deportistas que ya destacan a nivel nacional o en categorías inferiores internacionales".

"Este grupo ha revolucionado el punto de partida del próximo ciclo, son más jóvenes, pero ya rinden como perfiles consolidados. Desde RFEDI nos toca ponerles estructura y apoyo real con ambición, si acertamos en eso, lo que viene puede ser el ciclo más sólido que haya vivido el deporte de nieve en España y serán ellos quienes terminen de escribir esta historia", advirtió Olmo Hernán, director deportivo de la RFEDI.