La RFER muestra "plena confianza" en 'Los Leones' y Bouza tras la derrota en las 'semis' del Rugby Europe Championship

El director de Rugby de la Real Federación Española de Rugby (RFER), José Antonio Barrio, admitió que el rugby español vive "un momento duro" tras la derrota ante Portugal en la semifinal del Rugby Europe Championship, entiende la "decepción", aunque defendió que es "un resultado negativo dentro de una dinámica claramente positiva" que la selección "viene construyendo desde 2024", por lo que mostró " plena confianza" en jugadores y cuerpo técnico.

"En primer lugar, queremos reconocer que se trata de un momento duro para todos. La derrota ante un gran rival como Portugal duele especialmente por los detalles que marcaron el partido y por la trascendencia deportiva de la semifinal, que daba acceso a una final europea. El equipo había generado una gran ilusión en torno a este encuentro y entendemos perfectamente la decepción que este resultado puede provocar", reconoció Barrio en un comunicado.

La selección de XV entrenada por Pablo Bouza perdió por 26-7 ante Portugal en el Estadio do Restelo de Lisboa y se quedó a las puerta de la final del Rugby Europe Championship, por lo que optará al bronce frente al combinado de Rumanía el próximo domingo en el Ontime Butarque de Leganés.

Desde la RFER, insistieron en que "se trata de un resultado negativo dentro de una dinámica claramente positiva que el equipo nacional viene construyendo desde 2024". "Durante este periodo se ha consolidado un grupo competitivo, con identidad, ambición y capacidad para competir al máximo nivel", relató la nota.

"Queremos también reafirmar nuestra plena confianza en el grupo de jugadores y en el 'staff' técnico. El trabajo que se está realizando en términos de preparación, compromiso y cohesión de grupo está siendo muy sólido y estamos convencidos de que este proceso nos llevará a llegar en las mejores condiciones posibles a la próxima Copa del Mundo", expresó Barrio.

El director de Rugby recordó que "todos los proyectos deportivos, incluso los más exitosos, atraviesan momentos de dificultad", porque "los grandes proyectos no se definen únicamente por sus victorias, sino también por su capacidad para reaccionar, aprender y salir reforzados de situaciones como esta".

"Estamos convencidos de que este grupo sabrá hacerlo. Seguiremos trabajando con la misma ambición, humildad y compromiso que nos han traído hasta aquí", concluyó el comunicado con las declaraciones de José Antonio Barrio.