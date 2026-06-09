Rodríguez Uribes felicita a la selección de rítmica por "el hito histórico" de repetir su triplete europeo

Foto de familia tras la visita de José Manuel Rodríguez Uribes a la selección española de gimnasia rítmica por su conquista de tres oros en el Europeo de 2026 - PRENSA CSD

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, felicitó este martes al conjunto español de gimnasia rítmica por sus éxitos recientes en el Campeonato de Europa, disputado en Varna (Bulgaria) donde reeditó el triplete de oros logrado en 2025 en Tallin.

"Revalidar un triplete de oros es un hito histórico", aseguró Rodríguez Uribes en su encuentro con las deportistas Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun en la sala de entrenamiento del Centro de Alto Rendimiento del CSD en Madrid, donde diariamente se ejercita el equipo, que en Bulgaria ganó los oros en conjunto, el ejercicio mixto y el de cinco pelotas.

El dirigente recordó a las gimnastas, a la seleccionadora Alejandra Quereda y a la responsable del conjunto Ana María Pelaz que sus resultados "son la consecuencia del talento" de cada una de ellas y "de años de trabajo y de mucha planificación". "Pero, sin duda, lo más importante es el equipo, el esfuerzo común de todas las personas que habéis hecho posible alcanzar este increíble logro", expresó.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) recalcó también el apoyo de su organismo a este deporte "para que España continúe ocupando el lugar que merece en la élite internacional de la gimnasia rítmica".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), Jesús Carballo, destacó el "gran proyecto" que están desarrollando en el CAR de Madrid, donde pueden "planificar y trabajar" y donde han conseguido "consolidar un gran equipo de trabajo formado por deportistas, entrenadores y profesionales que ayudan en el campo de la salud". "Todo avalado por el CSD, que está permitiendo lograr nuestros sueños y tener unas metas cada vez más ambiciosas", añadió el mandatario federativo.

En representación de las deportistas, la capitana del conjunto, Inés Bergua, subrayó que tras estos éxitos "hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y muchas horas". "Y todo se ha visto recompensado con estas tres medallas de oro, otro año más. No podemos estar más contentas y felices", celebró.

Por su parte, la seleccionadora Alejandra Quereda resaltó el nivel de excelencia conseguido por el equipo y la ambición de mejora de sus integrantes, que tienen como próximo reto el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Frankfurt (Alemania) entre el 12 y el 16 de agosto y supondrá una cita decisiva en el reparto de plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el entrenamiento llevado a cabo este martes también estuvieron presentes, entre otros, el secretario general de la Real Federación Española de Gimnasia, Ignacio Marón; y la directora técnica de Gimnasia Rítmica, Nancy Usero.

Además de por los resultados deportivos, José Rodríguez Uribes también felicitó a la RFEG por la elección de España como sede del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica de 2027. "Se trata de un nuevo reconocimiento al prestigio organizativo de España en el panorama internacional. Nuestro país se ha consolidado como una referencia para la celebración de grandes eventos deportivos y estoy convencido de que Pamplona ofrecerá un Campeonato de Europa a la altura de la excelencia que caracteriza a la gimnasia española", confesó.