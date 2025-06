Rodríguez Uribes: "La revolución del respeto del deporte es necesaria"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha destacado que "la revolución del respeto" que propone el deporte es muy "necesaria" actualmente en todos los ámbitos de la sociedad, y ha asegurado que los deportistas españoles son "ejemplo" por su "esfuerzo, capacidad de superación, trabajo y sacrificio".

"El deporte son valores, incluso en ámbitos que nos pueden ser muy útiles, como en las relaciones sociales, humanas y políticas. Debemos aprender de esa idea esencial en el deporte, que es el respeto al adversario y al compañero, esa revolución del respeto que es tan necesaria en las sociedades en las que vivimos ahora mismo. Valores, por supuesto, vinculados al esfuerzo, a la capacidad de superación, al trabajo y al sacrificio, características fundamentales que convierten a los deportistas en ejemplo", señaló durante la clausura del Congreso Deporte en Positivo del diario AS.

Por otra parte, el Secretario de Estado para el Deporte recalcó también que el deporte es "salud", así como "ocio y espectáculo". "Nos da grandes satisfacciones; yo no me he quitado todavía esta pulsera de ayer con Carlitos Alcaraz ni el pin de Roland Garros y creo que lo voy a llevar un buen tiempo, después de las cinco horas y media extraordinarias de espectáculo, de grandeza del deporte también. El deporte es también unión; nos une con nuestros colores a muchos cuando juega la selección española", manifestó.

"Es riqueza cultural, porque a la vez que nos une, las expresiones deportivas son muy distintas; la vigente Ley del Deporte reconoce también esa dimensión, ese plus de sensibilidad hacia los deportes autóctonos que enraízan en sociedades concretas y que nos enriquecen desde el punto de vista cultural. Y, por último, el deporte es derecho; es nuestra obligación, especialmente desde las instituciones, es trabajar por la universalidad del deporte, ese acceso universal y en igualdad de condiciones, también esa dimensión inclusiva del deporte. Es derecho de nuestros deportistas de élite, a los que tenemos que proteger, a los que tenemos que garantizar que su carrera profesional no se vea truncada", continuó.

También destacó el gran éxito de las selecciones de fútbol españolas. "Dice Emilio Lledó, el gran filósofo español, que las cosas bien hechas son aquellas que permanecen, que continúan y que son fruto de un trabajo colectivo en el tiempo, en la historia. Unos siembran la semilla y otros recogen el fruto. Las selecciones españolas de fútbol que tenemos, masculina y femenina, tiene mucho que ver con esa continuidad", indicó.

"El deporte es empleo y es riqueza. Cada vez más hay más personas dedicadas directamente al deporte como profesión. Cada vez más las universidades introducen materias sobre derecho deportivo, periodismo deportivo... Cada vez más eso se fortalece en términos de empleo, en términos de PIB y de riqueza de un país. El deporte nos debe unir. Tenemos que trabajar juntos en mejorar, en seguir el camino de esa proyección fundamental que nos marcan los valores del deporte", prosiguió.

Por último, Uribes agradeció al diario AS su compromiso con el deporte. "Gracias a AS por el trabajo que hacéis, por divulgar las grandes noticias, esas noticias que nos llenan de satisfacción cada día con los éxitos del deporte español. Seguid así, contáis conmigo también el año que viene para seguir con este trabajo fantástico", concluyó.