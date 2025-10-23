Ruth Chepngetich, sancionada tres años por dopaje

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) sancionó este jueves con tres años a la keniata Ruth Chepngetich, actual plusmarquista mundial de maratón femenino, tras admitir haber cometido infracciones de las normas antidopaje relacionadas con la presencia y el uso de hidroclorotiazida, una sustancia diurética prohibida.

Según informó el organismo en un comunicado, la africana, de 31 años, aceptó los cargos y la sanción tras dar positivo durante un control el pasado 14 de marzo. La UIA recordó que los deportistas suelen usar los diuréticos como enmascaradores de sustancias prohibidas y que aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había puesto un límite mínimo de notificación de 20 ng/ml al ser la HCTZ un posible contaminante en productos farmacéuticos, en la muestra de orina de la maratoniana "se encontró una concentración estimada de 3800 ng/ml".

Cuando fue entrevistada inicialmente por los investigadores de la UIA, el 16 de abril de 2025, Chepngetich "no pudo explicar el resultado positivo". "En ese momento, para descartar la posibilidad de contaminación, se le recogieron pruebas, incluyendo su recuerdo detallado de todos los suplementos y medicamentos que había tomado antes del resultado positivo, y la UIA retuvo inmediatamente todos los suplementos y medicamentos disponibles en su posesión para su análisis", detalló el comunicado.

Del mismo modo, los investigadores también copiaron su teléfono móvil para su análisis y, en una entrevista posterior, el 11 de julio de 2025, "se le presentaron pruebas obtenidas" desde este dispositivo que "indicaban una sospecha razonable de que su resultado positivo pudo haber sido intencional". "También se le informó que todos los suplementos y medicamentos que se habían tomado para su análisis habían dado negativo en HCTZ según un laboratorio acreditado por la AMA", añadió.

La keniata mantuvo "su postura" en esta segunda entrevista e insistió en que "no podía explicar el resultado positivo" y que "nunca se había dopado". Sin embargo, 20 días después, "modificó" su explicación anterior y escribió a la unidad "para indicar que ahora recordaba que había enfermado dos días antes del resultado positivo y que había tomado la medicación de su empleada doméstica como tratamiento, sin verificar si contenía alguna sustancia prohibida".

Además, la africana afirmó que había olvidado informar de este incidente a los investigadores de la UIA y envió una foto del blíster del medicamento, en el que se indicaba claramente que se trataba de 'Hidroclorotiazida'.

El organismo consideró "su nueva explicación poco creíble" y no contribuyó "a mitigar la sanción estándar de dos años para una sustancia específica como la 'HCTZ'", pero la normativa sí indica que "el tipo de imprudencia" que describió al tomar la medicación de su empleada doméstica era "intención indirecta" por la que se le aplicó "una sanción incrementada a cuatro años".

Por lo tanto, el 22 de agosto de 2025, la UIA solicitó una suspensión de cuatro años, la cual fue aceptada por Chepngetich, por lo que le fue aplicada "una reducción automática de un año".

"El caso del positivo por 'HCTZ' se ha resuelto, pero la UIA continuará investigando el material sospechoso recuperado del teléfono de Chepngetich para determinar si se han producido otras infracciones. Mientras tanto, todos los logros y registros de Chepngetich anteriores a la muestra del 14 de marzo de 2025 se mantienen", declaró el director del organismo, Brett Clothier. De este modo, su plusmarca mundial de maratón de 2:09:56, lograda en el de Chicago en octubre de 2024 sigue vigente.

Por su parte, el presidente de la UIA, David Howman, recalcó que este caso subraya que "nadie está por encima de las normas" y que el resultado era "decepcionante", elogió el compromiso de la industria con la integridad del deporte.