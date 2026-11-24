De izda a dcha: Chris Bake, Sir Russell Coutts, Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, Hannah Mills y Antonio Cozzolino tras la presentación del equipo de Emiratos Árabes Unidos para SailGP - JASON LUDLOW/SAILGP

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

SailGP, el circuito internacional de vela de catamaranes 'F50', confirmó este martes la incorporación de un nuevo equipo de los Emiratos Árabes Unidos a partir de 2027 y que estará liderado por la británica Hannah Miles.

Este nuevo equipo, propiedad de Chris Bake, junto con Mubadala Capital, convierte a los Emiratos Árabes Unidos en la decimocuarta nación en la línea de salida de SailGP, la primera de Oriente Medio y la doble campeona olímpica de la clase 470 Hannah Mills ejercerá de piloto y directora, procedente del equipo británico donde será sustituida por su compatriota Jemima Lines en el puesto de estratega.

Esta adquisición supone la segunda para Bake, quien también es copropietario del Emirates GBR, vigente campeón del circuito, y esta llegada de los Emiratos Árabes Unidos avanza en las aspiraciones de SailGP de alcanzar los 20 equipos nacionales para 2030.

"SailGP representa gran parte de lo que creo que debería ser el deporte: competición al más alto nivel, llegar a nuevas audiencias e impulsar un cambio real. Convertirme en la primera mujer directora de equipo de SailGP cumple una ambición que tenía desde hace mucho tiempo, pero este equipo es mucho más que eso. Es una oportunidad para reimaginar lo que es posible: en rendimiento, en liderazgo y en las oportunidades que el deporte puede crear para las mujeres y los jóvenes", apuntó Hannah Mills.

Por su parte, el director ejecutivo y cofundador de SailGP, Sir Russell Coutts, cree que el UAE SailGP "ha sido una aspiración desde hace mucho tiempo para SailGP" y para sus "socios en la región". "Esto refleja la profundidad de esa relación y nuestro compromiso para los años venideros. Es un privilegio ampliar nuestra relación con Chris Bake y Mubadala Capital; su apoyo continuo dice mucho sobre la confianza que nuestros propietarios y socios tienen en este campeonato y hacia dónde se dirige", subrayó.

El propietario Chris Bake apuntó que "es un privilegio la oportunidad de construir este equipo junto a Mubadala Capital, en un país con la ambición de ser líder en todo lo que emprende". "Más allá de establecer un equipo competitivo y comercialmente sostenible con un fuerte apoyo nacional, queremos usar su plataforma para hacer crecer este deporte en los Emiratos Árabes Unidos y crear oportunidades reales para las mujeres y la próxima generación", advirtió.