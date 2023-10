Sandra Gómez: "Cuesta más que te tomen en serio en el Hard Enduro por ser una mujer"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Sandra Gómez tiene claro que para una mujer "cuesta más que te tomen en serio" en un campeonato como es el de Hard Enduro y que la muestra es que "no hay ninguna chica que sea piloto oficial en ninguna marca", mientras que para ella sería "un orgullo" que alguna chica la pueda tomar como "un referente".

"Cuesta más que te tomen en serio, de hecho, no hay ninguna chica que sea piloto oficial en ninguna marca. Todavía no nos han tomado en serio en ese punto, pero con los demás pilotos es comparable a que llegue un júnior, haga una carrera buena y se va ganando el sitio", señaló Gómez en una entrevista al departamento de prensa de la 24MX Hixpania, prueba del Mundial de este disciplina que se celebró el pasado fin de semana en Aguilar de Campoo (Palencia).

La madrileña también deja claro que ella se siente "un piloto más", pero que se ha tenido que "ganar el sitio". "En las primeras carreras, no te toman en serio y al cabo de los años, cuando terminas la Romaniacs o de estar en segunda línea en la Ezberg, de dar muchas vueltas y de ganar a unos cuantos rivales, te ganas el sitio y eres uno más", expresó.

Por ello, considera que "hay muchas barreras todavía". "De hecho, no he conseguido ser piloto oficial de ninguna marca en Hard Enduro y menos mal que tengo otros sponsors y gracias a ellos sobrevivo, pero también tengo que tener dos o tres trabajos a la vista para vivir. Me considero profesional porque esto es lo primero que hago y entreno como un profesional, pero necesito tener otros ingresos para sobrevivir", advierte.

Sandra Gómez detalla que la participación femenina "hay años que parece que sube, otros que parece que baja". "Hay chicas de unos 16 ó 18 años que van muy bien y si siguen, si se las ayuda un poco y se las mantiene motivadas, que también es importante, y no les ponen muchas barreras, seguirán", indicó.

"En mi caso, tuve mucha suerte por la familia que tengo. Mi hermano es piloto profesional y mis padres están todo el día con nosotros, si no se dieran esas condiciones, no sé si hubiera llegado hasta aquí. Si mi maestro no hubiese sido el número uno del mundo, sería mucho más complicado. Intento ayudar a esas chicas cuando puedo y siempre me estoy fijando en ellas, aunque sólo pueda motivarlas. Si a alguna de ellas puedo servirle como referente, para mí será un orgullo", añadió al respecto.

En este sentido, la de Cercedilla, que compite en una misma categoría con los hombres, sí piensa que "debería haber una diferenciación porque los cuerpos de hombre y mujer son diferentes y en el Hard Enduro se necesita mucha fuerza". "Pero hoy por hoy no hay suficiente número de chicas para que exista una categoría. Somos pioneras y tenemos que aceptar que sea así", remarcó.

La piloto española ve "lenta" la evolución de esta disciplina, aunque no olvida que el Mundial de Hard Enduro "no tiene muchos años". "Pero hay muchas chicas en el mundo que montan en moto y las hay que montan muy bien, pero también necesitan creerse que montan bien. Espero que, de aquí a diez años, tengamos un Campeonato del Mundo femenino y esas niñas de 16 ó 18 años están a tope", subrayó.

Gómez aconseja a estas chicas que quieran hacerse un hueco que "no se rindan porque es un mundo precioso" y porque "van a flipar con lo que realmente es el Mundial y su ambiente". "Pero se lo tienen que creer, hasta yo misma me lo sigo aplicando porque a veces también me lo tienen que recordar que me lo crea", indicó.

Preguntada por si tiene en cuenta su ciclo menstrual para organizar su entrenamiento en una competición que demanda una gran forma física, la española recuerda que empezó su aventura en el mundo del motor "con 14 años en el Mundial de Trial" y que "de los 20 a los 24" su cuerpo estuvo "muy raro". "No era capaz de adelgazar y no estaba fibrosa, fueron unos años frustrantes porque trabajaba y no veía resultados. La regla me venía con normalidad, pero estamos hablando de trial", puntualizó.

"En cuanto comencé con el Hard Enduro e hice las carreras realmente duras, todo se alteró y después mi cuerpo se tranquilizó y me quedé como estoy ahora (físicamente hablando) y llevo así años. Pero en cuanto a la regla, iba y venía; igual no me venía en tres meses y ahora hago lo que hacemos muchas deportistas, lo llevo controlado con los médicos y elegimos cuándo nos viene, así salvas carreras duras y lo tienes controlado con pastillas. Si no, sería una locura, que es lo que me pasaba antes", explicó.

Sobre su preparación para el Hard Enduro, la madrileña entrena "en moto todo lo posible, con tramos cronometrados para coger velocidad y ser buena girando en los sitios rápidos", y también practica "mucho" la disciplina en sí. "También tienes que entrenar motocross para coger velocidad o trial para un pilotaje más técnico porque el enduro es en realidad una mezcla de distintas disciplinas", declaró.

La de Cercedilla también habla de cómo aterrizó en esta disciplina, algo en lo que influyó su hermano Alfredo que ya competía en ella. "Fui probando en carreras a partir de los X-Games y conseguí algunas medallas. Tenía una moto de enduro, entrenaba súper enduro y fui probando carreras porque, ya que iba mi hermano, cuando tenía libre iba con él y me gustó ese ambiente. Venía de otra disciplina y en esta creo que puedo ser más yo, tenía mucha rabia y aquí la puedo sacar", subrayó.

Finalmente, Sandra Gómez se refirió a la 24MX Hixpania y lo que le hace diferente a otras pruebas del Mundial. "En la carrera prólogo de Aguilar de Campoo es un poco distinto porque es un tramo más 'endurero' con pequeños tramos de Hard Enduro, tienes que haber entrenado tramos cronometrados y cross porque tienes que ser muy rápido", resaltó.