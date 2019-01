Sara Hurtado: "Enfocaría el crecimiento del patinaje trayendo entrenadores a España"

Publicado 13/01/2019 17:31:05 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patinadora española Sara Hurtado celebra el "muchísimo crecimiento" que está viviendo en la actualidad el patinaje sobre hielo en España, un país que necesita principalmente en su opinión "técnicos y entrenadores" que consigan "la magia de convertir a alguien que se está dando tortas en el hielo en un campeón", sin olvidar el gran salto que sería traer unos Juegos Olímpicos porque "más exposición que esa no existe".

"El patinaje está creciendo muchísimo y, quizá, sí necesitamos un poco instalaciones en Madrid porque Majadahonda no da a basto porque tiene escuela de hockey, individual, de sincronizado y lista de espera. Yo enfocaría el crecimiento del patinaje trayendo a técnicos y entrenadores", comentó Hurtado a Europa Press.

La madrileño remarcó que su disciplina, la de danza sobre hielo, "no se puede practicar todavía en España porque no hay entrenadores de calidad". "Necesitamos a alguien que venga y forme para que los niños puedan probarlo a ver si les gusta. No salen más parejas porque directamente no tienen la oportunidad de probarlo y necesitamos formar entrenadores que hacen la magia de convertir a alguien que se está dando tortas en el hielo en un campeón", señaló.

"Y esto es una pena porque espero que lo que estamos viviendo no sea cosa de una generación buena. Tenemos dos pistas en Granada, la de Jaca y la de San Sebastián y si se sacase más rendimiento a lo que tenemos se generaría más cantera para que un futuro hubiese más gente", prosiguió la patinadora.

En este sentido, no renuncia a no ejercer ese papel formador en futuro, aunque también sabe que hay que "tener un poco de vocación". "Javi (Fernández) sí que habla de dedicarse a ello, pero yo no lo tengo muy seguro porque son muchísimas horas en el hielo y no sé si de verdad tengo esa vocación, aunque tampoco me lo he planteado porque todavía estoy muy metida en el hoy", aseguró.

"He tenido la experiencia de trabajar con patinadores españoles y me ha gustado mucho compartir esa experiencia porque también aprendes con ellos. Hacer que nuestra generación tenga continuidad sería parte del sueño olímpico, que no se quedara solo en una competición que hemos alcanzando unos pocos con suerte sino parte de una tradición de los Juegos de Invierno el que estemos siempre ahí", subrayó Hurtado.

Y acoger unos Juegos sería, "absolutamente", otro punto culmen para el deporte de invierno español. "Te traes el mayor evento de invierno a casa y más exposición que esa no existe", apuntó sobre la candidatura de Barcelona-Pirineos para 2030. "Muchas veces te ganas a la gente porque lo ven, porque no lo conocen y lo ven y empiezan a interesarse y a informarse", ahondó.

"SERÁ UN EUROPEO ESPECTACULAR, DAREMOS A JAVI LA DESPEDIDA QUE MERECE"

"Hace no mucho la gente no sabía ni que existía el patinaje sobre hielo español y ahora está en varias disciplinas y no sólo con una persona, sino con dos, lo que significa que están entre los diez primeros de Europa. Es genial, se me pone la piel de gallina", celebra la madrileña ante la mayor popularidad de su deporte gracias a los éxitos de Javier Fernández o a su trabajo junto a Kirill Khaliavin.

Con el patinador de origen ruso, hizo historia el pasado noviembre al conseguir la primera medalla para España en la modalidad de Danza sobre Hielo gracias a una plata en el Copa Rostelecom. "Contábamos con que era un Gran Prix donde las parejas que iban ya habíamos competido contra ellas y había posibilidad seria de subir al podio, pero para nada esperábamos una plata justo detrás de los rusos que son imbatibles en casa. Nos supo a oro, fue como de otro mundo", declaró.

"Esto era algo que sólo lo hacía Javi y entonces yo estaba aplaudiendo tras la valla llorando de la emoción. Verme en esa situación fue un choque bastante importante", confesó la olímpica, que no olvida que este éxito es "especial porque ha merecido la pena el esfuerzo y el paso" que dieron él y su pareja cuando cambiaron respectivamente a sus anteriores compañeros.

Ahora, pese a esta plata, irán sin "presión" al Europeo de Bielorrusia de finales de mesa. "Nos la ponemos nosotros mismos. Kirill y yo tenemos la misma filosofía de que somos nuestro mayor competidor y si sabemos que lo hemos hecho todo, el resto no lo podemos controlar y nos quedaremos contentos igualmente. Podemos estar más o menos de acuerdo con la opinión de los jueces, pero sabes que no has podido dar más de ti y que no hay nada de lo que arrepentirte y con esa idea vamos a cada competición", .

resaltó.

Lo que sí tiene claro es "va a ser un Europeo espectacular" para España. "Vamos dos parejas de Danza (ellos y Olivia Smart y Adrià Díaz), una de Libre (Laura Barquero y Aritz Maestu), una chica (Valentina Matos) y dos chicos (Javier Fernández y Javier Raya). Además, es el último de Javi, así que voy a vivirlo con esa pequeña familia del patinaje para darle la despedida que se merece", desea.

Y como le sucedió al bicampeón del mundo, ella también tuvo que emigrar para crecer, primero a Canadá y luego a Rusia. "No hay mucha diferencia entre los dos, conocen el deporte de hielo, lo maman y tienen esos inviernos en los que juegan al hockey en los lagos de sus casas, que es parte de una actividad más en familia y está muy dentro de sus raíces", relató.

"En los dos el hockey se lleva la palma creo, pero a los patinadores les tienen muchísimo aprecio por lo que representan, es un deporte muy noble y representa unos valores muy limpios. Países potentes como Rusia y Canadá admiran a sus patinadores y se reflejan en ellos, como aquí con Rafa Nadal", advierte. "Bueno, si alguien me compara así con Rafa me desmayo", sentenció sonriente.