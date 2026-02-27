Saucony presenta el cortometraje 'The Runners' para celebrar la conexión de la comunidad runner. - SAUCONY

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Saucony, marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, ha presentado en Nueva York 'The Runners', un cortometraje que explora los vínculos que conectan a los corredores con sus comunidades y con el propio deporte y que está inspirado en el mantra de la marca 'Run as One'.

La película, estrenada en un pase privado en el emblemático cine Metrograph de Nueva York y que está disponible en el canal de Youtube, propone un recorrido visual continuo a través de las personas, productos y momentos que reflejan el compromiso de Saucony con la comunidad de corredores.

Tras su debut en Nueva York, la película también se compartirá con miembros de la comunidad creativa y runner de Londres este viernes en un pase privado. "Queríamos crear algo honesto, casi contemplativo; algo que captara la fuerza silenciosa que surge cuando nuestra comunidad se reúne. No es una campaña de marketing, es un reflejo de quiénes somos", manifestó Gus Johnston, director creativo de Saucony.

El filme narra una historia de conexión humana en estado puro: un hilo visual que entrelaza a las personas, las experiencias y las formas de expresión que dan vida a la comunidad Saucony. Desde los productos y los eventos hasta los grupos de entrenamiento, colaboraciones y alianzas, la película funciona como una metáfora de todo lo que crea la marca: algo conectado, con propósito y fiel al deporte y a quienes lo practican.

"Run as One siempre ha sido más que un eslogan; es la manera en que tomamos decisiones. The Runners captura lo que creemos de verdad: que correr trata, en última instancia, de los vínculos que construimos, de las comunidades que formamos y de la energía colectiva que nos impulsa hacia adelante. Reunir a nuestra comunidad en el Metrograph para el estreno fue una extensión natural de esa filosofía: crear un momento significativo para vivirlo juntos. Esta película es un homenaje a cada corredor que alguna vez ha sentido que pertenece a algo cuando corre", afirmó Rob Griffiths, presidente de la marca.