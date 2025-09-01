La selección femenina cae ante Alemania en el inicio del Europeo de Fútbol Americano

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol americano, vigente campeona, inició con derrota su andadura en el Campeonato de Europa 2025-2026 al caer este domingo frente a Alemania por 22-7 en el Sportpark Pennenfeld de Bonn, según informó este lunes la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

La 'running-back' Stella Martin, autora de dos 'touchdowns', fue la gran protagonista de la victoria alemana, mientras que el único 'touchdown' español lo firmó Natalia Álvarez, tras un gran pase de la 'quarterback' Victoria Valverde.

Tras este estreno, el próximo compromiso de España será el sábado 18 de octubre cuando reciba en casa a Gran Bretaña. Finlandia lidera la tabla con dos triunfos (2-0), mientras que Alemania se sitúa con un balance de 1-1 por delante de la actual campeona (0-1) y Gran Bretaña (0-1). El torneo se disputa bajo un formato de liga y los dos mejores equipos disputarán la gran final por el oro en agosto de 2026.