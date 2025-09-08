La selección femenina comienza arrolladora el Europeo de Hockey Patines

Las jugadoras de la selección celebran uno de sus goles en el partido ante Francia del Europeo de Hockey Patines 2025 - DAVID VALIENTE
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 20:57

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) - La selección española femenina de hockey sobre patines arrancó de modo arrollador el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes hasta el próximo sábado y goleó por un contundente 8-0 a Francia bajo la batuta de Aina Florenza, autora de un triplete.

España, actual campeona de Europa y del mundo, empezó con buenas sensaciones la búsqueda de su noveno título continental y el octavo consecutivo, y dejó claro que es la rival a batir en un debut muy solvente para el equipo que dirige Sergio Macià.

Fue Aina Florenza la que brilló en los primeros compases y con un doblete fulgurante que puso por delante a la defensora del trono. Francia logró atajar esa trepidante salida española, pero no pudo evitar el 3-0 de Mariona Colomer a falta de siete minutos, marcador con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, España mantuvo su control y su alto ritmo para terminar desarbolando totalmente a su rival. Marta Piquero hizo el firmó el cuarto tanto nada más reanudarse el choque y Florenza cerró segundos después su triplete.

Elsa Salvanyà, Victòria Porta y María Sanjurjo anotaros los últimos tres goles del combinado nacional para confirmar la primera victoria en este Europeo donde el segundo choque será este martes a las 18.00, hora peninsular española, ante Italia.

