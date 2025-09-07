La selección femenina quiere alargar su hegemonía en el Europeo de Hockey Patines

Archivo - Las jugadoras de la selección española de hockey patines durante los World Skate Games de Italia 2024 - RFEP - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey patines tratará de mantener su gran hegemonía continental en el Campeonato de Europa que se disputa en la localidad portuguesa de Paredes desde este lunes hasta el sábado 14 de septiembre.

España será la gran rival a batir en esta cita, que se celebra a continuación del Europeo Masculino donde el combinado nacional se quedó fuera del podio por primera vez desde 1950 y ahora el femenino intentará sí defender con éxito su actual gran dominio en este deporte.

Y al igual que la selección que dirige Pere Varias, la de Sergia Macià acuden a Portugal como actuales campeonas del mundo, tras recuperar el trono el año pasado en los World Skate Games, pero, sobre todo, como las campeonas de Europa en las siete últimas ediciones desde que se coronase por segunda vez desde 1995.

Para ello, Macià contará también con un equipo un tanto renovado y donde faltarán jugadoras como Anna Casarramona, Sara Lolo o Laura Vicente, esta por lesión, a la que el seleccionador calificó como "referentes mundiales del hockey patines".

El técnico citó para la búsqueda del octavo título europeo consecutivo con Anna Salvat (CP Vila-sana Coop. d'Ivars), Anna Ferrer (CP Esneca Fraga) y Carla Batlle (Oxigen PHC Sant Cugat) como porteras, acompañadas por Mariona Colomer (Generali HC Palau), Aina Florenza (Generali HC Palau), Marta Piquero (Telecable HC), Sara Roces (Telecable HC), Gemma Solé (Cerdanyola CH), Aimee Blackman (SL Benfica), María Sanjurjo (CP Esneca Fraga) y Victòria Porta (CP Vila-sana Coop. d'Ivars).

España está encuadrada en el Grupo A junto a Portugal, su teórica principal rival, Francia e Italia, mientras que el B está formado por Inglaterra, Suiza, Alemania y los Países Bajos. El debut será este lunes ante Francia, y luego se medirá a Italia (martes) y Portugal (miércoles) antes de arrancar las eliminatorias de cuartos (jueves), semifinales (viernes) y final (sábado).