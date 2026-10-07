La selección femenina de hockey patines se mete en semifinales de los World Skate Games

Las jugadoras de la selección de hockey patines celebran uno de sus goles ante Argentina en los World Skate Games 2026 - LUIS VELASCO

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina se clasificó para las semifinales de los World Skate Games, los Juegos Mundiales de Patinaje que se están disputando en Asunción hasta el domingo 18 de octubre y que vivieron una jornada sin medallas para la delegación nacional.

Según informó la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), el conjunto dirigido por Sergi Macià, defensor del título, superó este martes a Argentina por 7-1 y se mantiene al frente del Grupo B en solitario, a falta de una jornada para completar la fase de grupos, pero ya con el billete asegurado para la pelea por las medallas.

María Sanjurjo, Aina Florenza y Marta Piquero, con un doblete cada una, y Victòria Porta fueron las autoras de los goles de un combinado nacional que espera rival entre Italia, Portugal y Colombia y que cerrarán la fase de grupos ante Suiza.

El martes trajo una buena jornada en el skateboarding donde Grusha Reyna y Julia Benedetti consiguieron superar las clasificatorias y estarán entre las 40 mejores 'skaters' del mundo en los cuartos de final junto a una Naia Laso que ya tenía asegurada su presencia en cuartos de final. En cambio, Cecilia Rendueles y Gadea Moja no lograron superar esta primera ronda.

En hockey en línea, la selección española femenina cerró la fase de grupos con pleno de victorias después de imponerse con contundencia a Uruguay por 0-16 y su siguiente duelo será ya en cuartos de final ante Brasil. La júnior masculina goleó 0-9 a Nueva Zelanda y jugará por pelear por las medallas ante Colombina.

También hubo pleno español en la primera jornada de Roller Freestyle Street ya que Eneritz Quincoces, Carla Martín, Mery Muñoz y Alex Fernández consiguieron clasificarse para las semifinales, mientras que en Scooter, Guifré Obradors se metió igualmente en la penúltima ronda de un día con mala suerte para Lucas Caballero, que sufrió una lesión durante el calentamiento previo a la competición y finalmente no pudo disputar la prueba.