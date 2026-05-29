La selección femenina se juega ante Finlandia sus opciones en el Europeo de Fútbol Americano

Archivo - Imagen del partido Alemania-España del Europeo Femenino de Fútbol Americano de 2025-2026 - AFVD - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol americano jugará este sábado en la localidad aragonesa de Calatayud un partido clave en el Campeonato de Europa cuando reciba en la última jornada de la fase regular a la líder Finlandia.

El combinado finlandés lidera la clasificación con un balance 2-0, mientras que España, al igual que Alemania, está 1-1, por lo que este duelo y el Gran Bretaña-Alemania decidirán cuáles disputarán la final continental del próximo mes de agosto.

El equipo español, vigente campeón de Europa, tratará de hacerlo al calor del Campo Municipal de Fútbol San Íñigo de Calatayud, a donde llega tras caer en su debut a domicilio ante Alemania (22-7) e imponerse a Gran Bretaña (26-22), ante la que remontó una desventaja de 13 puntos.

Ahora, España tendrá un duro reto si quiere seguir en la defensa de su título ya que Finlandia es la única selección que ha ganado sus dos partidos, de forma clara ante las alemanas (21-7) y con más apuros ante las británicas (6-3, con prórroga). En el anterior Europeo, en 2023, las españolas se impusieron a domicilio por 0-12.

"Este partido contra Finlandia es mucho más que otro encuentro internacional. Es una oportunidad para competir por un puesto en la final del Campeonato de Europa contra uno de los programas más fuertes y respetados del fútbol americano femenino", advierte el seleccionador nacional Manuel Ibáñez.

El técnico recuerda igualmente que "España es la actual campeona de Europa" y que aunque están "en pleno relevo generacional, las jugadoras han demostrado un compromiso, una madurez y una ambición increíbles cada vez que han saltado al campo". "Sabemos lo que está en juego, pero sobre todo queremos mostrar nuestra identidad, competir al máximo nivel posible y hacer que todo el mundo se sienta orgulloso de este equipo", añadió Ibáñez.