Shiffrin cambia de opinión y competirá en la combinada por equipos de los Mundiales con Breezy Johnson

SAALBACH-HINTERGLEMM (AUSTRIA), 10 (dpa/EP)

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin sí competirá finalmente en la prueba combinada por equipos de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino, pero lo hará con Brezzy Johnson, ganadora del oro en descenso, y no con la laureada Lindsey Vonn.

Shiffrin, de 29 años, anunció este lunes su cambio de opinión en sus redes sociales el lunes, 24 horas antes de la prueba, y confirmó que renunciará al gigante del jueves por no sentirse todavía preparada tras la lesión que sufrió a finales de noviembre cuando se clavó un bastón de esquí que le impidió competir hasta hace unos días.

"He volcado toda mi energía en ponerme en forma para el eslalon gigante y para estar preparada para empezar los Campeonatos del Mundo el jueves, pero la historia larga y corta es que... no estoy ahí. Ahora mismo, me siento bastante lejos", confesó Shiffrin.

En cambio, sí competirá en la nueva prueba combinada por equipos, a la que había renunciado la semana pasada. La laureada Lindsey Vonn, que este había salido de su retiro de cinco años, le habría propuesto hacerlo juntas, pero finalmente Shiffrin lo hará con Johnson, que le había preguntado si querían competir juntas. La ganadora de 99 pruebas de la Copa del Mundo aceptó asegurando que esto cerraba un círculo, ya que la pareja había competido juntas desde que eran jóvenes, mientras que Vonn lo hará AJ Hurt.

"Siempre he sido una jugadora de equipo y apoyo a mi equipo pase lo que pase. No me sorprenden las decisiones tomadas, pero al menos ahora está claro que no es decisión mía. Siempre he sido solidaria y respetuosa y eso nunca cambiará", zanjó la de Minnesota en sus redes sociales.