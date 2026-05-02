Silicius Majadahonda conquista la Copa de la Reina en una igualada final contra Rialta CRAT Coruña - FERUGBY

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Silicius Majadahonda conquistó la Copa de la Reina Iberdrola este sábado al imponerse a Rialta CRAT Coruña en la igualada final (15-22) disputada en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid).

El conjunto gallego llevó durante muchos tramos el peso territorial del encuentro, pero la solidez de Silicius Majadahonda terminó inclinando la balanza en un partido que no se resolvió hasta la última jugada. Rialta CRAT Coruña golpeó primero, aprovechando un error de recepción de Tess Proos en zona de marca para que Judith Hernández posara el primer ensayo del partido.

A partir de ahí, el conjunto coruñés fue creciendo y haciéndose poco a poco con el control del encuentro. Sin embargo, el equipo madrileño reaccionó y creció en el partido desde un mejor juego al pie. En el minuto 31, Claudia Pérez relanzó con rapidez una acción tras un golpe de castigo y la jugada terminó encontrando a Adelina Costa, que firmó el primer ensayo de Silicius.

Martina Márquez transformó para colocar el 5-7 y poco después cuando Daria Albizu posó una nueva marca para ampliar la ventaja hasta el 5-12. Apenas un minuto después Isabel Rodríguez encontró el camino hacia la zona de ensayo para devolver a las gallegas al partido y dejar el marcador en un ajustado 10-12 al intermedio.

Tras el paso por vestuarios, Silicius Majadahonda volvió a golpear pronto, pero también hubo intercambio de ensayos (17-17). En el minuto 66, tras aprovechar un golpe de castigo y buscar la touche cerca de la zona de marca, Adelina Costa volvió a aparecer para posar el ensayo que significaba el 15-22. Rialta CRAT Coruña apretó y obligó al Silicius Majadahonda a defenderse hasta la última jugada, pero el equipo madrileño triunfó cerca de casa.