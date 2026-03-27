Sindhu muestra su cariño a Carolina Marín: "Gracias por cada partido, lección y sobre todo por la amistad"

Archivo - La india Pusarla Venkata Sindhu durante un partido - Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora india de bádminton Pusarla Venkata Sindhu, una de las principales rivales de la española Carolina Marín y frente a la que la onubense conquistó el oro olímpico en Río 2016, despidió este viernes con elogio y cariño a la andaluza, con la que vivió "innumerables batallas" y a la que dio las gracias "por cada partido, cada lección y, sobre todo, por la amistad".

"Algunas rivales se convierten en parte de tu trayectoria para siempre. Carolina fue una de ellas. Nos enfrentamos por primera vez cuando teníamos 15 o 16 años en las Maldivas, y desde entonces compartimos innumerables batallas", escribió Sindhu en su perfil oficial de 'X', en un post acompañado por varias fotos de momentos compartidos con la española, que este jueves anunció su retirada.

La asiática quiso "ser sincera" y no escondió que Marín fue ",también un verdadero dolor de cabeza en la cancha". "Los gritos constantes, la intensidad, las pequeñas artimañas... Cualquiera podía sacarte de quicio. Pero tu habilidad, velocidad y espíritu de lucha eran inigualables", subrayó.

"La gente recuerda los grandes partidos e incluso la fea discusión que tuvimos en el tercer set por el volante. Admito que estaba furiosa ese día", prosiguió Sindhu en relación a una discusión entre ambas durante las semifinales del Super 750 de Dinamarca. "Pero unos meses después, nos sentamos una frente a la otra a tomar un café en Madrid, charlando y riendo, y en ese momento solo había respeto. Esa es la Carolina que siempre recordaré", puntualizó la india.

La subcampeona olímpica en 2016 y bronce en 2021 también estará "siempre agradecida" a la andaluza "por la increíble camaradería que forjó" su generación. "Nuestro grupo de chicas convirtió la competición individual femenina en un lugar muy especial, y sinceramente no sé si el bádminton ha visto algo así antes o si volverá a verlo", remarcó.

"Gracias por cada partido, cada lección y, sobre todo, por la amistad. Te deseo una jubilación muy feliz, Carolina. El bádminton te echará de menos. Y yo también", sentenció Sindhu que también perdió ante la española la final del Mundial de 2018 que coronó por tercera vez a su rival.