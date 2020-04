Susana Rodríguez: "No pones límite al esfuerzo si tienes claros los objetivos y te gustan"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española con discapacidad visual Susana Rodríguez tiene claro que "la disciplina" es clave para lograr unos objetivos que si son agradables y motivantes hacen que uno no ponga "límites al esfuerzo" para conseguirlos sobre todo en un momento de crisis por el coronavirus que le ha dado "la vuelta a la vida deportiva y profesional".

"Esto ha sido un parón inesperado para todos. Creo que la mayor parte de las personas, cuando vimos lo del coronavirus en Wuhan lo veíamos algo lejano y que no iba a ocurrir aquí. Esto ha sido darle la vuelta a la vida, a la deportiva y a la profesional, en un periodo de tiempo pequeño ha cambiado la forma de ver todo", reflexionó Rodríguez este martes en el programa 'Quédate en casa' de Teledeporte.

La gallega consideró "la decisión más acertada y sensata" el haber aplazado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a 2021. "En un mundo con un problema de salud pública tan grande y en el que no habría fronteras abiertas para competir de forma libre, creo que unos Juegos, con todo lo que traen de historia, no tenían sentido", recalcó.

"Esperemos que ahora podamos llegar bien preparados y creo que para la organización también es bueno porque Tokio ha trabajado mucho durante estos años y no celebrarlos en sus mejores condiciones tampoco sería bueno para ellos", añadió.

Rodríguez está en su último año de residente de Medicina en el Clínico de Santiago de Compostela y está ayudando en este momento de crisis sanitaria. "En el hospital se ha elaborado un plan de contingencia para toda esta crisis y toda la actividad ordinaria del día a día se ha aplazado y todos los esfuerzos principales están destinados a las urgencias y al problema del coronavirus", comentó.

"Atiendo a personas que se han puesto en contacto con el Servicio Gallego de Salud para informarse o en el caso de tener síntomas les hago una pequeña historia clínica y luego se decide si hay que hacerle el test y si no transmitir tranquilidad", explicó la triatleta.

Esta celebró que en el centro "ya hace unos días que las noticias empiezan a ser positivas y vamos pensando ya en un futuro no muy lejano el volver a hacer el trabajo habitual, pero con mucha cautela porque la mayor preocupación es que todo el esfuerzo que hemos hecho se vaya para atrás con el movimiento de gente", remarcó.

Mientras tanto, para mantenerse en forma, hace carrera en una cita que le ha facilitado el Comité Paralímpico Español (CPE), remo con un aparato que le ha prestado "un gimnasio de Vigo", y bicicleta en un rodillo con un simulador al que está habituado ya que por su discapacidad visual necesita salir a rodar por la carrera con un piloto del que no "siempre" dispone. "Me voy arreglando bastante bien. Hago unas tres horas de ejercicio todos los días y me voy a dormir 'ko' y preparada para darlo todo al día siguiente", apuntó sonriente.

La gallega confesó que le ha llamado "mucho la atención" la cantidad de medios que se han puesto en contacto con ella por su ayuda en la lucha contra el coronavirus y pese a su discapacidad, aunque para ella es su "día a día".

"Me gusta contar mi experiencia por si a alguien le sirve de motivación o de ejemplo. La clave para afrontar todo es la disciplina. En mi casa siempre hubo un alto nivel de exigencia o yo lo tenía conmigo. Hay que trazar un plan A firme y bien construido, la clave es tener claros los objetivos y si te gustan y disfrutas con ellos creo que el esfuerzo que pones no tiene límites. No siempre es bueno ser tan perfeccionista, pero para algunas cosas es positivo", subrayó.