The Ocean Race 2022-23 bate el récord de regatistas femeninas

Archivo - Mariana Lobato y Marie Riou a bordo del 'Biotherm' en The Ocean Race - ANNE BEAUGE / BIOTHERM / THE OCEAN RACE - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2022-23 de The Ocean Race ha batido el récord de participación de regatistas femeninas en los 50 años de historia de la regata, con 39 mujeres a bordo entre los cinco IMOCA que han dado la vuelta al mundo a vela y los seis VO65 que han participado en The Ocean Race Sprint.

Frente a los 98 regatistas masculinos, la cifra femenina supone el 28% del total de participantes, un tercio más que en la anterior edición de la regata, confirmando la tendencia al alza; en la edición 2014-15, las mujeres representaban el 18% del total de participantes, y en la anterior edición, la 2017-18, el 21%.

Todos los IMOCAs debían tener al menos una mujer entre los cuatro regatistas a bordo, mientras que los VO65 estaban obligados a tener tres entre los diez regatistas de cada barco. The Ocean Race fue la primera regata de vuelta del mundo con navegantes femeninas en sus tripulaciones, y en la primera edición en 1973 ya hubo 13 regatistas femeninas. En la edición de 2017-18, la regata introdujo una regla que requería que todos los equipos incluyeran al menos una mujer en su tripulación.

El 'Biotherm' ha superado la cuota con dos hombres y dos mujeres en tres de las siete etapas; en las etapas 4 y 7, la embarcación francesa contó con la gala Marie Riou y la portuguesa Mariana Lobato, y en la etapa 5, la también francesa Amélie Grassi se unió a Riou.

El equipo francés de la clase IMOCA contó con una reportera a bordo (OBR) durante varias etapas, al igual que el 'Team Holcim-PRB', mientras que el 'Viva México' tuvo una reportera a bordo en todas las etapas y el 'Mirpuri/Trifork Racing Team' en la etapa 2. Solo hubo una OBR femenina en la última edición y dos en la 2014-15.

Además, la presente edición de la regata ha contado con un número igual de expertos masculinos y femeninos en el jurado, con jueces femeninas en 10 de los 27 paneles de jueces.

El presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, explicó que para garantizar "el futuro" de la regata deben hacer que la vela sea "más inclusiva". "Estamos encantados de contar con un porcentaje récord de competidoras en la regata y de que más mujeres asuman roles tradicionalmente dominados por hombres", manifestó.

"Navegamos en el rumbo correcto, pero se necesita hacer más para derribar las barreras y crear caminos en el deporte para las mujeres. Hemos establecido un punto de referencia en la industria al impulsar a más mujeres participantes en el deporte, y a continuación debemos cambiar el rumbo de la diversidad y dejar un legado en el que el deporte sea mucho más accesible para todos", apuntó.

Durante esta edición, The Ocean Race se ha aliado con el patrocinador de logística GAC Pindar, The Magenta Project y World Sailing Trust para organizar una serie de paneles de debate y eventos de networking destinados a impulsar una mayor diversidad e igualdad en la vela. Los cuatro eventos, llevados a cabo en tres continentes, contaron con ponentes locales e internacionales de toda la industria marítima.

La regatista del 'Holcim-PRB' y cofundadora de The Magenta Project, Abby Ehler, reconoció que la presente edición ha sido "un paso adelante en términos de inclusión". "Me he sentido realmente parte de un equipo, y no como un gesto simbólico para cumplir una regla. En mi opinión, esto dice mucho y muestra que se está produciendo un cambio. Que hombres y mujeres compitan codo con codo en un equipo es algo que se está normalizando: somos uno más, en lugar de la primera o la única", señaló.

"Creo que las reglas sobre la diversidad en la tripulación ayudan a aumentar la participación e inclusión femenina y espero que esto continúe con los caminos y las oportunidades que garanticen que la diversidad de la tripulación se produzca de forma orgánica sin necesidad de que haya una regla", finalizó.