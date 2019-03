The Ocean Race estrena identidad de marca y confirma sus dos primeros participantes para 2021

AINHOA SANCHEZ / THE OCEAN RACE

21/03/2019

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de The Ocean Race han estrenado este jueves la nueva identidad de marca de esta vuelta al mundo por equipos y con escalas, durante un evento multimedia en Alicante (España) y con el que han confirmado los dos primeros participantes de su siguiente edición, que saldrá en 2021.

Conocida anteriormente como la Whitbread Round the World Race (de 1973 a 1997) y también como la Volvo Ocean Race (de 2001 a 2018), sigue considerándose como el campeonato por regatas con tripulación más dura del mundo, así como un evento clave en el mundillo de la vela.

Aunque ahora tiene nuevos propietarios, The Ocean Race conserva a Volvo como patrocinador principal. "Estamos encantados de seguir avanzando con una nueva identidad que refleja lo mejor de nuestra herencia, como la ambición humana, la tecnología, la competencia y el trabajo en equipo, al tiempo que agregamos nuevos elementos como nuestro enfoque principal en la sostenibilidad", dijo el director gerente, Johan Salén.

La próxima edición de The Ocean Race saldrá en 2021 desde Alicante precisamente, con dos clases de barcos: los IMOCA 60, de alta tecnología, y los monotipos VO65, que libraron la regata más igualada de la historia del evento en la última edición.

"Abrir The Ocean Race a la clase IMOCA no solo es emocionante para los regatistas. Nos vuelve a poner a la vanguardia de la tecnología y hace que todo el sector marítimo, desde diseñadores e ingenieros hasta constructores de barcos y fabricantes de velas, se involucre nuevamente en la regata", afirmó el director ejecutivo, Richard Mason.

Así, Mason añadió que "hay nueve IMOCA 60 nuevos en construcción" de cara al 2021. "Sabemos que varios de ellos se están preparando como proyectos para nuestra regata. Y por otro lado, ya tenemos seis de los ocho VO65 esencialmente apalabrados para equipos que planean estar en la línea de salida", aseguró.

DOS PROYECTOS CONFIRMADOS PARA VO65

Paulo Mirpuri, presidente de la Mirpuri Foundation y fundador del 'Turn the Tide on Plastic' involucrado en la última edición, señaló por videoconferencia desde Lisboa (Portugal) que tendría al menos un equipo compitiendo en la próxima The Ocean Race.

Incluso en conexión desde Auckland (Nueva Zelanda), Bianca Cook, que navegó a bordo del 'Turn the Tide on Plastic' en la edición de 2017/18, anunció que va a liderar un equipo con bandera neozelandesa. Tony Rae, que ha competido en seis ediciones de la regata y en siete equipos de la Copa América, está a bordo para administrar esa campaña.

El regatista español Xabi Fernández, que llevó al 'MAPFRE' hasta el segundo puesto en la última edición y firmar así el mejor resultado para un equipo español en la historia de la carrera, estuvo en Alicante para el evento del lanzamiento de la nueva The Ocean Race.

"Por supuesto que es muy tentador y espero que estemos allí de nuevo como un equipo. Llevamos cinco ediciones seguidas, no solo para mí sino para todo el equipo", dijo. "El IMOCA 60 es muy diferente, es mucho más rápido y hay muchas menos personas a bordo. Hay mucha tecnología y desarrollo, mucho diseño, y cuanto antes empieces, mejor, por eso queremos empezar tan pronto como podamos", concluyó Fernández.