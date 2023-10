The Ocean Race reúne a navegantes legendarios para celebrar su 50 aniversario

El director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, en el acto de celebración del 50 aniversario de The Ocean Race en Alicante.

CARMEN HIDALGO / THE OCEAN RACE

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, reunieron este jueves en Alicante a leyendas de este deporte, representantes de instituciones locales, regionales y nacionales, y actores del sector público y privado, para celebrar los 50 años de historia de la regata.

En el acto, celebrado en la sede de The Ocean Race en la capital de la Costa Blanca, el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero, destacó los 50 años de "éxitos, prestigio e inspiración" de The Ocean Race, un evento que, según él, es muestra de la capacidad organizativa del país".

"Me siento personalmente muy identificado: no solo es deporte y competición, sino también sostenibilidad, investigación científica, igualdad de género y valores que se transmiten al deporte de base", comentó Molinero, que destacó que la regata ha convertido a Alicante en uno de los "escenarios más importantes del mundo de la vela".

Además, Molinero subrayó los avances en igualdad que se han producido en esta última edición, "en la que se ha batido el récord en cuanto al número de mujeres regatistas participantes y en otros roles relacionados con la competición". "Es algo que quiero reseñar especialmente, porque es un ejemplo claro de la evolución y de la consolidación de la igualdad de oportunidades que se está produciendo en el mundo de la vela, en general, y en esta regata, en particular", remarcó.

The Ocean Race nació como Whitbread Round the World Race en 1973 y se transformó en Volvo Ocean Race entre 2001 y 2018. Actualmente, The Ocean Race se ha convertido en la vuelta al mundo con tripulación completa de referencia en el deporte de la vela.

En la apertura del evento, en el que los invitados pudieron visitar el control de regata y asistir a la inauguración de la exposición fotográfica 'Navegando la historia', el director ejecutivo de The Ocean Race, Mirko Groeschner, afirmó que The Ocean Race es "mucho más" que una regata.

"Es un evento deportivo mundial de renombre, el Monte Everest de la vela para los regatistas de élite, una institución, una leyenda, y un referencia en sostenibilidad para muchas empresas, organizaciones y ciudades de todo el mundo", dijo.

Groeschner explicó que The Ocean Race, una regata en la que han participado algunos de los mejores hombres y mujeres de la vela internacional, emplea a 30 personas fijas en Alicante, un número que asciende a más de 130 empleados durante el período de regata. "Pero The Ocean Race es más que eso: sigue siendo el sueño de quienes consiguen competir en un barco y el anhelo de quienes sueñan con hacerlo", añadió.

IMPACTO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN

Groeschner destacó que la última edición de The Ocean Race generó un impacto económico de más de 71 millones de euros para España. Además, recordó que la regata está "plenamente integrada con la gente de la ciudad y de la región.

En este sentido, informó de que el día con mayor asistencia de público en el Ocean Live Park coincidió con la salida, el pasado 15 de enero, con más de de 81.000 personas.

El director ejecutivo de The Ocean Race describió como "gran éxito" la introducción de la nueva clase de barcos IMOCA 60 en esta última edición. "A partir de ahora todas las regatas se disputarán con este tipo de barcos y nuestro objetivo es ofrecer un calendario de regatas oceánicas con tripulación cuya próxima cita es The Ocean Race Europe en verano de 2025 y después la 15ª edición de la vuelta al mundo en 2026-2027, que saldrá de nuevo desde Alicante, donde esperamos volver a ver un equipo español", deseó.

El evento reunió a grandes leyendas de la regata. El más joven, el británico Will Harris, que ha competido en todas las etapas en esta última edición a bordo del Team Malizia junto Boris Herrmann, rememoró su trabajo en el centro de control de regata en Alicante durante la edición en 2017-18.

"Estar en el race control me preparó, fue como un entrenamiento para ir a bordo y competir en la regata, porque lidiamos con los buenos momentos y con los menos buenos". Harris afirmó que le "encantó" vivir en Alicante: "Cuando me despedí de alguna gente en 2018 les dije que volvería a la regata a bordo de un barco. Tener la oportunidad de hacerla este año - es uno de los dos regatistas que ha competido en todas las etapas- me ha dado una perspectiva fantástica y una experiencia increíble. Espero poder volver a hacerlo y ganarla", afirmó.

Por su parte, Knut Frostad, regatista noruego, que además de competir en cuatro ediciones de la regata fue CEO de la Volvo Ocean Race de 2008 a 2016, afirmó que echaba más de menos "navegar que dirigir la regata". "Navegar es diferente a todo, es una experiencia única. Fue fantástico organizar la regata, me encantó, pero navegar en el océano es una experiencia increíble porque la vida a bordo es extremadamente simple: no hay nada innecesario, sólo el viento", señaló.

El exCEO de la competición durante 8 años elogió a la ciudad de Alicante. "Lo tiene todo: el tiempo, la gente, la gastronomía. Es un lugar estupendo para recibir a los socios, a los invitados y a los aficionados", manifestó.

Por su parte, el director general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, Fermín Crespo, brindó por los 15 años que The Ocean Race lleva vinculada a la ciudad de Alicante. "Es una competición única, que aúna competición y camaradería". Crespo se refirió al "especial cariño" que los ciudadanos alicantinos tienen por la regata, "que otorga a la ciudad una proyección global y contribuye al desarrollo social, económico y personal".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Gallego, se refirió a la evolución y desarrollo de la tecnología y señaló que es "un orgullo para todos" que Alicante sea la sede de The Ocean Race, que es mucho más que deporte y es mucho más que tecnología. "Esperamos poder celebrar aquí los 100 años de la regata y que siga siendo el lugar de referencia para todos los navegantes y apasionados del mar", concluyó.

The Ocean Race no solo compitió en el océano sino por el océano. A través del programa de sostenibilidad Racing with Purpose ('Competir con Propósito'), creado en colaboración con 11th Hour Racing, ha utilizado su plataforma global para inspirar iniciativas para proteger el mar.

El evento concluyó con la Ceremonia Relay4Nature, una iniciativa de The Ocean Race y el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el Océano, Peter Thomson, simbolizada por Nature's Baton, una obra de madera que se pasa como testigo entre deportistas y líderes mundiales que urge a la acción urgente para proteger el océano.

En la edición de The Ocean Race 2026-27, Alicante será por sexta vez el puerto de salida de la regata y se convertirá de nuevo en el epicentro del mundo de la vela de alta competición.