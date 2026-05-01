Toda la flota entra en acción durante la segunda jornada de la 22ª Sandberg PalmaVela

El 'Kine', en una carrera de la clase ORC 2 durante la 22ª Sandberg PalmaVela. - SANDBERG PALMAVELA / MARÍA MUIÑA

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela ha celebrado este viernes su segunda jornada en la bahía de Palma, entrando en acción toda la flota durante un día marcado por un viento de Xaloc de unos 12 nudos de media e inestable en presión, acompañado por momentos de lluvia que han añadido dificultad al recorrido.

Ocho clases estrenaron casilleros en un día largo en el agua. Así, las clases ORC 0, ORC 1, ORC 2, ORC A2 y Espíritu de Tradición tuvieron un recorrido costero de casi 25 millas que llevó a la flota desde la salida hacia Cabo Blanco y Cala Pi, regresando posteriormente hacia Cap Regana en un trazado técnico con numerosos cambios de presión y roles de viento. Desde ahí, la flota afrontó un último tramo en zigzag desde la zona de Cala Vella, finalizando en el mismo punto de partida.

Las demás clases completaron, tal y como preveía el programa, dos pruebas barlovento/sotavento. En la IMA/IRC, el Wally 80 'Rose' del alemán Sven Wackerhagen fue el gran protagonista porque se impuso con autoridad en las dos mangas del día, consolidando su liderato general.

El Wallycento 'Tilakkhana II' de la francesa Pascale Decaux sumó dos segundos puestos que le mantuvieron en la pelea, mientras que el 'Pelotari Project' de Andrés Varela, patroneado por Gabriel Juan, cierra el podio provisional por segundo día consecutivo en esa misma clase.

La TP52, clase más internacional de esta edición por presencia de 11 países, inauguró su participación en la regata. Hubo resultados dispares entre ambas mangas, con cambios de lugar constantes. El neerlandés 'No Way Back', de Pieter Heerema, se situó como primer líder tras firmar un quinto puesto y un primero; y el barco italiano 'Alkedo' y el brasileño 'Crioula IV' empatan en segunda y tercera posición, respectivamente.

La regata costera en ORC 0 se resolvió en apenas una hora, con una nueva victoria para el 'Ino Veritas' de James Neville, que se confirma como el barco a batir tras dos jornadas. En ORC 1, 'Nola' tiene como táctico a Nick Rogers, campeón del mundo de 470 y bimedallista olímpico. El barco estonio fue el ganador de la regata costera, aunque eso no fue suficiente para arrebatar el liderato al 'Elena Nova', del RCN Palma, que finalizó segundo y mantiene la primera plaza provisional.

La jornada dejó movimientos importantes en la clase ORC 2, donde el británico 'Kine', vencedor de La Larga, firmó una gran actuación en la regata costera tras completar su recorrido en 3 horas y 40 minutos, lo que le permitió subir hasta la segunda posición provisional. El 'Formula X', armado y patroneado por Rodrigo Sanz, fue segundo en la costera y se sitúa como nuevo líder de la clasificación general y abriendo brecha.

Las clases ORC Sportboat y ORC 3 completaron igualmente dos pruebas barlovento/sotavento. En Sportboat, el 'Abracadabra' del CN Arenal no dio opción a sus rivales, imponiéndose en ambas mangas del día, la primera con casi cuatro minutos de ventaja. Más ajustada fue la segunda, en la que el 'Now 4', segundo en la general, acabó a solo 18 segundos.

En ORC 3, la igualdad fue máxima por un triple empate a cinco puntos en cabeza. El 'Falapouco', del armador alicantino Andrés Manresa y patroneado por José Ballester, lidera la clasificación, seguido del 'Wanderlust' y del 'Hyatt Hydra Youth', éste del CN El Balís.

Las clases monotipo surcaron el campo Alfa, frente a la catedral de Palma. En Dragón, el 'Jupiter' de Ben Kolf lidera tras dos victorias, seguido del 'Aurum' de Tanit Cabau. En Flying Fifteen, el liderato es para el 'Femme Fatale' de Mark Branagh, del RCN Port Pollença.

En el mismo campo de regatas compitieron los ORC 4-5, donde el 'Tres Mares', armado por María Campins y patroneado por Juan Escandell, cruzó la línea de meta en primer lugar en ambas pruebas. Mientras, el 'Just the Job' va segundo tras haber firmado dos segundos puestos.

Con solo dos tripulantes a bordo, la regata costera de la clase ORC A2 sirvió para establecer el primer líder de la clasificación general tras una exigente navegación. 'Kim' y 'Guaguanco IV' son los primeros líderes mientras 'Flight of Durgan' comanda en Espíritu de Tradición.