Toni Bou: "Me queda energía, esto no acaba aquí"

El piloto español de trial Toni Bou gana su 40º Mundial. - REPSOL

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou, del equipo Repsol Honda HRC, defendió que le "queda energía" después de conquistar este domingo en Países Bajos su vigésimo título de TrialGP y el cuadragésimo de su carrera contando también los logrados bajo techo.

"Es algo más que un sueño, es algo impresionante. Ganar 20 años consecutivos es muy difícil. Sin el equipo, no lo habría podido conseguir. Así que muy agradecido a ellos también", expresó el piloto de Piera en declaraciones compartidas por Repsol.

Sin embargo, "ha sido un año muy complicado por la lesión y por lo que representa lograr el título 40". "Para poderlo conseguir consecutivamente, que era algo que sabía que era un diferencial, ha sido muy complicado, pero la verdad es que lo hemos conseguido", agregó.

Toni Bou no imaginaba "para nada" alcanzar esta cifra cuando logró su primer título en 2007. "En ese momento soñaba con ese título y la verdad es que he estado en el mejor sitio donde puedo estar y todo ha venido mucho más fácil, así que supercontento", expresó.

"Es muy difícil empezar cada año desde cero, sabiendo que lo máximo que puedes lograr es igualar lo que has conseguido ya. Mentalmente es muy difícil, pero me gusta mucho lo que hago e intento siempre mejorar en cada entrenamiento. Eso es lo que me lleva a las carreras con ganas de conseguir más y más", reveló.

Al Toni Bou que arrancó en el trial le diría que "no cambie nada, que lo mejor que podía hacer es entrar en este equipo, en el Repsol Honda". "Y que a partir de aquí se pueden llegar a cumplir todos mis sueños", agregó. "El Repsol Honda para mí ha sido clave, donde cambió todo en mi vida. Estaba preparado para conseguir lo más grande. Y así fue. Y entrar aquí ha sido lo que ha marcado la diferencia en mi vida, en mi carrera deportiva y donde lo he conseguido todo", comentó.

"Ahora a seguir, me queda energía y me quedan ganas. Vamos a ver este hombro cómo está. Pero estoy seguro que esto no acaba aquí y que aún hay más. Primero hay que acabar el año. Voy a intentar que sea con todo de victorias. Es algo impresionante que solo he conseguido creo que en 2019, así que lo vamos a intentar. Pero siempre cuesta, cuando ya has conseguido el título, seguir concentrado. Pero como he dicho antes, esto no se acaba aquí", concluyó.