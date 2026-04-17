Torrevieja acoge este fin de semana el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo

Archivo - Imagen de un podio del Campeonato de España Generali de Promesas Paralímpicas de Atletismo - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad alicantina de Torrevieja alberga este fin de semana el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo, que se desarrollará durante los días 18 y 19 de abril en la Pista de Atletismo Daniel Plaza con la participación de 70 deportistas con discapacidad menores de 18 años.

Según recalca el Comité Paralímpico Español (CPE), este evento anual "tiene como objetivo dar la oportunidad de competir y demostrar sus capacidades a los deportistas más jóvenes y, además, de detectar a los atletas con más talento y proyección para incorporarlos al Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo".

Una iniciativa que trata de conseguir "un alto nivel de rendimiento a medio y largo plazo para que en un futuro sus miembros se puedan ir incorporando a la selección absoluta y representar a España en futuras competiciones internacionales, especialmente en los Juegos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032".

En total, en la pista de Torrevieja participarán 70 deportistas, de los cuales 42 son chicos y 28 son chicas, con 41 de ellos con discapacidad visual, acompañados por once guías; 13 con parálisis cerebral; 12 con discapacidad intelectual y 3 con discapacidad física. En cuanto a la distribución por edades, la categoría Sub-18 es la más numerosa con 25 participantes, seguida de la Sub-16 con 20, Sub-14 con 17, Sub-12 con 6 y Sub-10 con 2.

La jornada del sábado comenzará por la mañana, entre las 10.30 y las 12.30 horas, con las pruebas de peso, longitud y carreras para las categorías inferiores, mientras que por la tarde se disputarán los concursos, las distancias de 100, 500 y 1.500 metros, y el lanzamiento de jabalina femenino Sub-18, todo ello entre las 17 y las 19.30 horas.

El campeonato concluirá el domingo con una sesión matinal a partir de las 10.30 que incluirá pruebas de longitud y jabalina, los 1.000 metros, y las carreras de 300 y 400 metros. Como broche final a la competición se celebrarán los relevos mixtos en distancias de 4x60 y 4x100 metros, seguidos a las 12.30 por la ceremonia de entrega de medallas.

El evento cuenta con la organización conjunta del CPE y las Federaciones Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), y con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y de la Federació Valenciana d'Esports Adaptats.