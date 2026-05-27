El trail running y las actividades al aire libre disparan los rescates de montaña en Catalunya

Helicóptero de emergencias en una demostración del sistema RECCO SAR, en La Seu d'Urgell (Lleida) - MARC-ETXANIZ-PAL

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El auge del trail running, el senderismo y las actividades deportivas en la naturaleza ha provocado un fuerte aumento de los rescates en montaña en Catalunya y en el conjunto de España en los últimos años, según expusieron este martes especialistas de emergencias y rescate durante una jornada de concienciación organizada por RECCO en La Seu d'Urgell (Lleida).

Según datos facilitados por el subinspector del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Oriol Vilalta, las actuaciones de rescate en el medio natural en Catalunya han aumentado un 32,6% desde 2019, pasando de 1.440 intervenciones a 1.909 en 2025. En el conjunto de España, los servicios de montaña de la Guardia Civil también han registrado un incremento cercano al 30% desde 2020.

Durante la jornada, centrada en la seguridad en actividades en el medio natural, los especialistas insistieron en la importancia de la prevención ante el crecimiento de practicantes de disciplinas como el trail running, el excursionismo o las rutas de montaña. Planificar la actividad, consultar la meteorología y adaptar la exigencia física y técnica de la ruta al nivel de cada persona fueron algunas de las principales recomendaciones.

"Saber cuándo no hacer una actividad también forma parte de la seguridad", advirtió Vilalta, que alertó además sobre el incremento de usuarios que intentan replicar retos o actividades vistas en redes sociales sin la preparación necesaria.

Los expertos también mostraron la evolución de las tecnologías aplicadas a rescate, entre ellas el sistema RECCO SAR, utilizado para localizar personas desaparecidas mediante detectores instalados en helicópteros o dispositivos portátiles integrados en material deportivo y de montaña.

Bernat Carola, instructor de RECCO y enfermero de Bombers y del SEM, explicó que este sistema permite cubrir "en solo un minuto una superficie equivalente a hasta 30 campos de fútbol", mejorando la capacidad de búsqueda en grandes zonas naturales.

Los especialistas destacaron finalmente que estas herramientas complementan otros métodos de rescate y refuerzan la colaboración entre equipos de emergencia del Pirineo, tras la reciente implementación operativa del sistema RECCO SAR en Andorra.