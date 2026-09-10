Under Armour presenta la bota de fútbol Magnetico Elite 6 para mejorar el control de juego. - UNDER ARMOUR

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de ropa y equipamiento deportivo Under Armour ha presentado la nueva bota de fútbol Magnetico Elite 6, un modelo diseñado para mejorar el control del balón y la comodidad de los jugadores sobre el terreno de juego.

El nuevo calzado ha incorporado la tecnología Liquid Clone en su parte superior, un sistema que permite al material amoldarse a la estructura del pie para garantizar un ajuste personalizado y un toque de mayor precisión.

Asimismo, la bota ha sumado una talonera de diseño anatómico y una amortiguación rediseñada en la planta que reduce la presión de los tacos durante el partido.

En relación con el lanzamiento, el centrocampista del Newcastle United y embajador de la firma Lewis Miley ha asegurado que el modelo le aporta una "sensación de ajuste firme" y la "confianza necesaria para recibir bajo presión" y dominar el juego.

El estreno de la Magnetico Elite 6 se ha producido tras la presencia de la saga con el modelo Shadow Elite 4 en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, coincidiendo con el inicio de las competiciones nacionales de clubes.

El producto ha salido a la venta a un precio de 270 euros en la web oficial de la marca, en las Under Armour Brand Houses y en establecimientos especializados. El modelo se ha puesto a disposición del público en la combinación de colores 'Metallic Silver-Frenzy Pink', a la espera de nuevos diseños a lo largo de la temporada.