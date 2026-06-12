Urdangarin impulsa el método 'Fortaleza' para combatir el abandono deportivo entre los jóvenes

El socio fundador de Bevolutive Iñaki Urdangarin impulsa el método 'Fortaleza' para combatir el abandono deportivo entre los más jóvenes. - BEVOLUTIVE

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional de balonmano Iñaki Urdangarin lidera el método 'Fortaleza', creado por Bevolutive y presentado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), para dar herramientas a las familias y a los jóvenes con el objetivo de combatir el abandono de la práctica deportiva a edades tempranas, entre los 12 y los 17 años.

Este método pone el foco en la fortaleza mental y el acompañamiento familiar como factores clave para llevar a cabo un desarrollo deportivo sostenible, y en ayudar a los jóvenes deportistas a rendir mejor sin renunciar a su bienestar y evitando que su talento se pierda por el camino.

"El programa Fortaleza nace para ayudar a los jóvenes deportistas y a sus familias a desarrollar los recursos mentales, emocionales y relacionales necesarios para sostener su bienestar, su motivación y su rendimiento a lo largo del tiempo", justificó en declaraciones a Europa Press Iñaki Urdangarin, socio fundador de Bevolutive.

Para Iñaki Urdangarin y su empresa Bevolutive el verdadero éxito deportivo no consiste únicamente en desarrollar talentos sino en "ayudar a las personas a crecer, a disfrutar de su camino y evitar que ese talento se pierda por falta de recursos internos o de un acompañamiento adecuado".

La adolescencia es uno de los momentos más decisivos de cualquier trayectoria deportiva, y la etapa en la que muchos jóvenes abandonan la práctica deportiva organizada debido a motivos relacionados con la presión, la pérdida de motivación, la gestión de las expectativas o la dificultad para convivir con la exigencia de la competición.

Por este motivo nace la iniciativa 'Fortaleza', que busca ayudar a jóvenes deportistas de entre 12 y 17 años, y a sus familias, a adquirir los recursos personales necesarios para desarrollar todo su potencial deportivo y personal.

En la presentación de esta iniciativa en el COE participaron el presidente de dicho organismo, Alejandro Blanco; Pere Miró, referente internacional del movimiento olímpico; y Albert Estiarte, médico deportivo y especialista en salud y deporte, junto a Iñaki Urdangarin. Todos coincidieron en la necesidad de ofrecer más herramientas a los jóvenes deportistas y a sus familias para afrontar los desafíos emocionales y personales asociados a la práctica deportiva.

Urdangarin señaló que uno de los grandes retos del deporte actual ya no es únicamente desarrollar el talento sino ayudar a los jóvenes a relacionarse de forma positiva con la competición, gestionar la presión y construir una trayectoria deportiva sostenible a lo largo del tiempo, independientemente de que su camino les lleve a la élite o a disfrutar del deporte como una fuente de bienestar, aprendizaje y crecimiento personal.

LA FORTALEZA MENTAL MEJORA EL RENDIMIENTO

Fortaleza surge de la convicción de que el deporte puede ser una extraordinaria herramienta de crecimiento personal cuando se acompaña adecuadamente. La metodología ha sido diseñada para trabajar aspectos como el autoconocimiento, la gestión de las expectativas, los hábitos, la relación con la competición y la comprensión del entorno que rodea al deportista.

Asimismo, incorpora un trabajo específico con las familias, en línea con las recomendaciones que desde hace años promueve el movimiento olímpico internacional a través del concepto 'Athlete Entourage', que reconoce la influencia decisiva del entorno en el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes.

Esta iniciativa no pretende sustituir el trabajo de los profesionales de la psicología deportiva sino complementarlo desde una perspectiva preventiva que permita llegar a un mayor número de deportistas y familias.

La primera edición de Fortaleza se celebrará el 21 de junio en Manresa gracias al impulso de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y los clubes de la localidad. Asimismo, la Federación Catalana de Tenis incorporará después del verano un programa de acompañamiento individualizado basado en la misma metodología, convirtiéndose en una de las primeras federaciones en apostar por el entrenamiento de la fortaleza mental y el acompañamiento del entorno como herramientas para mejorar el desarrollo y el rendimiento de sus jóvenes deportistas.