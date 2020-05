World Rugby confirma que John Wessel Bell puede jugar con la selección española

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

World Rugby ha mandado una comunicación a la Federación Española de Rugby (FER) confirmando que el jugador de origen surafricano John Wessel Bell tiene autorización oficial para seguir defendiendo la camiseta de la selección española.

"La comunicación hace hincapié en la necesidad de que se establezca un control muy riguroso por parte de la Federación. Solicita que se le informe acerca de las medidas que piensa adoptar la FER para que se compruebe de manera exhaustiva, por medio del protocolo de la 'Eligibility Checker', la elegibilidad de cada jugador seleccionado, al igual que deberán hacer todas las federaciones", explicó la Federación Española de un comunicado.

En este sentido, la FER informó de que World Rugby remitió el pasado 18 de mayo una circular a todas las federaciones nacionales y continentales, solicitando su colaboración para crear una base de datos de todos los jugadores internacionales de rugby, susceptibles de jugar con la selección nacional de su país.

"La circular de World Rugby insiste en la obligatoriedad de cada federación de asegurarse que cada jugador seleccionado cumple con la citada disposición 8 y advierte de la responsabilidad en que puede incurrir en caso de violación de las normas", dijo la FER.

Hace tres meses, 'Valor de Rugby', la candidatura de Juan Carlos Martín Sánchez, 'Hansen', a la presidencia de la Federación Española de Rugby, lamentó "la negligencia una vez más" de la FER en un "asunto tan sensible" como la elegibilidad de Wessel Bell.

Según publicó entonces el medio especializado 'Revista 22', Wessel Bell podría no haber jugado con la selección española por no cumplir los requisitos de la normativa de World Rugby, aunque desde la Federación Española se aseguró que no había ningún problema con el zaguero del VRAC. Ahora, World Rugby confirma que el surafricano puede seguir jugando con España.