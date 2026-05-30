Zodiac CNAB gana en Sabadell y conquista su 21ª Liga seguida - RFEN

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Zodiac CN At. Barceloneta se impuso en Can Llong este sábado al Astralpool Sabadell por 11-16 y certificó su 21ª Liga seguida al sentenciar la final en el segundo partido.

La División de Honor Masculina volvió a ser para el Zodiac CNAB, la primera del exjugador marinero Fran Fernández al frente del equipo. Desde el inicio, los de Barcelona tomaron las riendas (0-3) con goles de Vince Vigvári, Bernat Sanahuja y Gonzalo Echenique.

El Astralpool Sabadell reaccionó pero no lo suficiente, manteniendo los visitantes una amplia renta siempre en el marcador (4-10). Un parcial de 0-3 tras el descanso largo, cortando de nuevo más la reacción local, esta vez con Unai Biel, sentenció una final cómoda para los marineros.