El presidente del COE, Alejandro Blanco, reconocido por su liderazgo humanista y contribución a la diplomacia por 'Les Valeurs du Monde Unis'. - LAURA BLANCO FERNÁNDEZ

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha ha sido reconocido por su liderazgo humanista y contribución a la diplomacia por 'Les Valeurs du Monde Unis', en un acto celebrado en el Real Casino de Madrid.

Presidida por el emir Lahouari Benarba Ben Mahiedinne Al Hassani, la velada se celebró con motivo de la declaración del Día Internacional de la Concordia Humanista. Esta iniciativa ha estado impulsada por la organización y se unió a los encuentros en el COE con representantes del deporte, la universidad, la comunicación, la salud e instituciones.

Por su parte, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, campeón del mundo y de Europa, recibió el reconocimiento al Juego Limpio y al Liderazgo Humano en el Deporte por la dimensión de sus logros y la manera de alcanzarlos.

La princesa Nora de Liechtenstein fue distinguida por su trayectoria en el Deporte, la Inclusión y la Igualdad de Oportunidades. Su vinculación con el movimiento olímpico y su dedicación a Special Olympics han dado continuidad, durante décadas, a un compromiso con la participación de las personas con discapacidad intelectual.

El capítulo deportivo incluyó también a Hakuho Sho, por la excelencia deportiva y el legado cultural de su carrera en el sumo. Asimismo, el Quijote Rugby Club fue reconocido por su trabajo en favor de la inclusión. Los homenajes póstumos fueron a la empresaria farmacéutica y filántropa Remedios Nieto del Río y al pintor y escultor belga Paul Van Hoeydonck.

Por otro lado, también fueron distinguidos Su Santidad el papa León XIV, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, y los periodistas José Antonio Sánchez, ex director general de RTVE, y Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, entre otros.