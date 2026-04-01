Ana Alonso, nueva embajadora de Iberdrola

La esquiadora española Ana Alonso. - IBERDROLA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora olímpica Ana Alonso, ganadora de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, se ha incorporado al programa 'Embajadoras Iberdrola', compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo, según un comunicado de este miércoles de la compañía.

"Para mí es muy especial unirme a una empresa como Iberdrola, que apoya el deporte femenino en todas sus formas; especialmente, en disciplinas minoritarias como la mía, donde este tipo de impulso es clave. Me siento muy orgullosa de que iniciativas así nos permitan dar visibilidad y seguir creciendo", afirmó Alonso en declaraciones facilitadas por 'Iberdrola'.

Ana Alonso inició su trayectoria deportiva en el esquí de fondo para, posteriormente, apostar por el esquí de montaña. Comenzó a competir a nivel internacional en 2016 y ha tenido una progresión constante en el circuito mundial que le ha llevado a lograr grandes resultados.

Su consagración definitiva llegó en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo disputados este año, donde conquistó dos medallas de bronce, en las pruebas de esprint y relevo mixto, esta última junto a Oriol Cardona. Su rendimiento adquirió una relevancia especial por la grave lesión sufrida pocos meses antes de la cita olímpica y que convirtió su participación "en un ejemplo de resiliencia y fortaleza competitiva".

Alonso se incorpora así a la familia de 'Embajadoras Iberdrola', compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.