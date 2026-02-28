Andrea Fuentes: "Ser mejor que ayer te puede llevar al oro, al que no queremos renunciar"

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, en una entrevista para Europa Press en el CAR Sant Cugat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, afirma que el objetivo del equipo nacional es alcanzar la medalla olímpica en Los Ángeles 2028, preferiblemente la de oro, pero siempre desde la mejora constante y la colaboración colectiva, desde la ilusión y la tenacidad que ella ya tenía como nadadora y que, como entrenadora, ya dejó ver en el exitoso Mundial de Singapur 2025, con 9 medallas.

En una entrevista a Europa Press en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), en una charla de casi media hora sin prisas ni pausas, la seleccionadora española se explayó sobre los retos del equipo nacional, sobre sus objetivos personales y vivencias con los nadadores y nadadoras, y aseguró que el objetivo es la medalla olímpica, a poder ser el oro, pero siempre con su filosofía y metodología; el camino a ello debe ser el trabajo desde la felicidad y la ilusión, insistiendo en que la clave no está solo en los resultados sino en ser "mejor que ayer" y disfrutar del camino.

Andrea Fuentes, leyenda de la natación artística española y ahora al frente del combinado nacional, recordó la evolución del equipo en las últimas dos décadas para contextualizar la ambición actual. "Cuando yo era deportista conseguimos la plata olímpica. Luego hubo un bajón muy grande, se consiguió volver a subir hasta el bronce (en Paris 2024, en la prueba por equipos) y ahora evidentemente vamos a por más", señaló, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

No obstante, la catalana insistió en que el foco no puede estar únicamente en el metal. "Lo que quiero recordarles a las nadadoras siempre es que, más allá de la presión interna y externa que sentimos, lo importante es que somos nosotros mismos y que lo que nos va a hacer crecer es ser mejores que ayer y que antes de ayer. Eso te puede llevar al posible oro, al que no queremos renunciar", explicó.

Para Fuentes, la clave está en la construcción colectiva y en la mejora constante. "Si nos esforzamos al máximo para hacer nuestra mejor versión, no solo individualmente sino colectivamente, si colaboramos para hacernos crecer mutuamente, llegaremos mucho más lejos de lo que se ha hecho hasta ahora", afirmó.

Pero admite que el último escalón hacia el oro olímpico es todavía un aprendizaje, algo que nunca se ha logrado. "¿Cómo se llega al oro? No lo sé todavía. El Mundial ya lo hemos vivido; ahora falta el olímpico. Si no es ahora igual es el siguiente. Vamos a por ello", aseguró.

Tras firmar en el Campeonato Mundial de Singapur 2025 la mejor actuación histórica de España, con nueve medallas (tres oros, dos platas y cuatro bronces), la seleccionadora también reflexionó sobre cómo sostener el hambre competitiva cuando se toca cima. "Gasta mucho más la batería ganar que subir. Una vez estás arriba solo te queda empeorar o mantenerte, y mantenerte es muy aburrido", apuntó.

Por eso, reiteró que el motor no puede ser únicamente el resultado. "No puedes basarte en los resultados, tienes que basarte en tu mejora personal. ¿Qué aportas más allá de un resultado? ¿Aportas inspiración al máximo número de gente? ¿Hago cosas todavía más imposibles que no habían existido nunca? ¿Me invento algo que parece que el ser humano no está ni diseñado para ello?". En su opinión, en un deporte "ilimitado" y en la mente "más todavía", siempre se puede llegar "un poco más allá".

Esa filosofía se traslada al día a día en el agua. "Hoy hemos hecho un entreno que he llorado. Lo estoy recordando y se me ponen los pelos de punta", confesó. "Les he puesto un entreno durísimo, pero antes les he dicho: vais a enfrentaros a una bestia en la siguiente hora. Yo estaré con vosotras, me dejaré la piel, os ayudaré, y vosotras vais a darlo todo". El resultado, según relató, fue sobresaliente. "Han mejorado el triple de lo que creíamos. Si no les dices nada antes y solo repites la rutina, no hacen ni la mitad. Tienes que plantear cómo encarar los retos. Los retos son divertidos; las amenazas dan miedo", se sinceró.

En lo estrictamente técnico, el plan hacia Los Ángeles ya está diseñado. "Algunas rutinas sí serán las que querríamos llevar a los Juegos. Ahora tengo dos que van a durar hasta el Mundial y una que cambiaremos el año que viene, pero ya será la olímpica", detalló, explicando que la estrategia pasa por no concentrar todas las novedades a la vez debido al volumen de coreografías.

IRIS TIÓ, LA MEJOR DE LA HISTORIA

Uno de los nombres propios del nuevo ciclo es Iris Tió, triple campeona mundial en Singapur. Fuentes recordó que ya vio algo especial en ella desde niña. "Le dije: no intentes ser otra persona, solo tienes que ser tú misma. Eres diferente a todo lo que se ha visto antes y eso es suficiente. No, suficiente no: es lo más", comentó sobre la nadadora solista y pareja de dúos, la que tiene más calidad individual a día de hoy en su equipo.

Sobre la gestión de las expectativas tras esos tres oros mundiales, la entrenadora destacó la ambición de la nadadora. "Cuando le preguntaron qué iba a hacer después de tres oros, dijo que quería ser la mejor de la historia. Esa es la mentalidad", subrayó, aunque también insistió en la importancia del equilibrio emocional. "Cuando ganamos el primer oro en Singapur le dije que disfrutara ese momento porque nunca más lo iba a sentir igual. A partir de ahora esa será la expectativa".

"Si lo gana otra, perfecto. Aprenderemos. Ese dolor de la pequeña pérdida nos servirá para disfrutar más la siguiente ganancia. Todo es un viaje. Estás en un pico, bajarás en algún momento, pero volveremos a subir", añadió.

La relación con sus deportistas, según explicó, es de retroalimentación constante. "Si yo no trabajo su motivación, no puedo esperar que esté motivada. Cuando inviertes en eso, te lo devuelve y así vamos hacia arriba". Y si el futuro pasa por que Iris Tió la supere como máxima medallista olímpica española en la disciplina, Fuentes no duda. "Sí, ojalá. Que el alumno gane al maestro. Ojalá pueda ayudarla a ganar más de las que yo gané. Y sí, también las contaré como mías".

En cualquier caso, al proyectarse hacia 2028, vuelve a su idea matriz. "Sinceramente, firmaría el sentir que hemos sido nuestra mejor versión. Si puedo decirte oro, me encantaría. No renuncio a él. Pero sobre todo quiero que disfruten al máximo del viaje, que salgan volando con alas y no con pesos en la mochila. Que sean su mejor versión. Y yo la mía, si puedo", se sinceró Andrea Fuentes, autora de un libro, su primer libro, titulado 'Mentalidad, propósito y pasión' y publicado por Espasa, donde narra parte de su mentalidad triunfadora.