Araceli Menduiña se queda cerca del bronce en el KL3 del piragüismo de Paris 2024

PARÍS, 8 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El piragüismo español no se pudo despedir este domingo de los Juegos Paralímpicos de París con una medalla, aunque, como sucediera el sábado con Juan Antonio Valle, la tuvo cerca con Araceli Menduiña en la modalidad de KL3.

La deportista de Cangas de Morrazo fue la que más opciones tuvo en este día de subir al podio y ya demostró que estaba fuerte tras superar la serie de semifinales con 49.48. Poco después, tuvo que afrontar la Final A, donde no pudo mejorar ese registro (48.93) y donde se quedó con un óptimo cuarto puesto, aunque con el sinsabor de quedarse a menos de dos décimas del bronce.

"Ha sido una final emocionante. Lo único que pensé es en dar mi mejor versión y hacerlo lo mejor posible. Me he encontrado muy bien y estoy muy contento. Este cuarto puesto no es decepcionante, estoy muy contenta", señaló Menduiña a 'Visibilitas' tras finalizar la prueba.

Por su parte, también se metió en su final la extremeña Inés Felipe, que superó las semifinales de KL2 para hacerse con un diploma paralímpico con su octava plaza en la final. El vasco Higinio Rivero y el gallego Adrián Mosquera no pudieron pasar las semifinales de VL2 y VL3, aunque el segundo pudo disputar todavía una Final B donde fue segundo.