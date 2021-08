Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, entre las mejores en su debut en el golf

Las españolas son cuarta y séptima a dos y tres golpes de la líder, la sueca Madelene Sagstrom

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las golfistas españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz acabaron entre las mejores, la cuarta y séptima con una tarjeta de 68 y 69 golpes, a dos y tres de la líder, la sueca Madelene Sagstrom, en la primera jornada del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputada en el Kasumigaseki Country Club de Saitama.

La navarra Ciganda, de 31 años y afincada desde hace tiempo en Scottsdale (Estados Unidos), tuvo un buen estreno en sus segundos Juegos, con un buen manejo del 'putt' que le permitió lograr seis birdies, y tan solo tuvo el borrón de tres bogeys en los pares tres de los hoyos 4 y 16 y en el 3, un par 4 de 365 metros.

"Es un buen comienzo. No he jugado todo lo sólida que quería, se puede jugar mejor, pero he metido 'putts' muy buenos. El campo me encanta, le puedes hacer pocas si juegas bien, aunque la puedes liar si te vas al 'rough' y fallas 'greenes'. Mañana quiero coger más greenes", comentó en declaraciones a la Real Federación Española de Golf.

Tras encadenar una secuencia de cuatro birdies en cinco hoyos, entre el 8 y el 12, con dos buenos putts en el 11 y 12, Carlota Ciganda, con 3 bajo el par, es cuarta igualada con la finlandesa Matilda Castren y la surcoreana Jin Koung Ko, y está a un solo golpe de la medalla de plata provisional, que ocupan la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, y la india Aditi Ashok.

Por su parte, la andaluza Azahara Muñoz también tiene intactas sus opciones de medalla tras completar el recorrido, con una temperatura bordeando los 40 grados y una humedad cercana a al 90 por ciento, con 69 goles, dos bajo par, los mismos que la campeona olímpica, la surcoreana Inbee Park, tras unos primeros nueve hoyos impecables, con birdies en el 2, 7 y 8.

En cambio, tuvo más problemas en los segundos nueve, con dos bogeys en el 10 y 17 y un último birdie en el 13. "Todo lo que sea comenzar bajo par es un buen resultado. Le he pegado bien al 'drive' y he evitado los problemas, salvo en el 17. Aquí hay que estar en calle. Los greenes se han puesto duros y rápidos, y va a ir a más", comentó.

Este jueves Azahara Muñoz juega en uno de los primeros partidos de la jornada (00:41, horario peninsular español) de nuevo en compañía de la taiwanesa Weiling Hsu y la británica Jodi Ewart Shadoff. Por su parte, Carlota Ciganda saldrá (a partir de las 01:25) junto a la tailandesa Ariya Jutanugarn y la surcoreana Hyojoo Kim.