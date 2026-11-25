Archivo - Imagen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en la sede del COE en Madrid. - NACHO CASARES/COE - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, encabezará este jueves, a partir de las 12:00 horas, la entrega de los III Premios de Sostenibilidad del dicho organismo, que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Goyeneche del COE en Madrid y que reconocen a instituciones públicas y privadas que han destacado en la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

En esta tercera edición, Alejandro Blanco estará acompañado por deportistas olímpicos para hacer entrega de los galardones. Entre ellos, Patricia García, Jennifer Pareja, Niko Shera, Rocío Delgado, Lydia Valentín, Sandra Aguilar, María Corbera y Belén Toimil.

Igualmente asistirán al COE Virginia Ramírez, Eli Pinedo, Alberto Fernández, María López, Alejandra Quereda, Natalia Via-Dufresne, Tania Lamarca, Ruth Beitia y Sandra Sánchez, al margen de presidentes y representantes de las federaciones deportivas.