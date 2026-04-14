CTWF, Okuda San Miguel y el CPE anuncian la nueva imagen de 'Nuestra Próxima Estrella' para captar jóvenes talentos

Foto de familia tras la presentación de la nueva imagen del proyecto ‘Nuestra Próxima Estrella’. - PARALÍMPICOS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coloring the World Foundation (CTWF), el artista Okuda San Miguel y el Comité Paralímpico Español (CPE) presentaron este martes en Madrid la nueva imagen del proyecto 'Nuestra Próxima Estrella', una iniciativa que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y tiene como objetivo principal la detección y el apoyo de niños y jóvenes con talento para facilitar su incorporación al deporte paralímpico de alto rendimiento.

Al acto, celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, asistieron el propio artista, Óscar San Miguel 'Okuda'; Óscar Sanz, presidente de Coloring the World Foundation, y Susana Gaytán, directora adjunta del CPE, junto con varios niños y jóvenes con discapacidad que se han acercado al deporte paralímpico gracias al proyecto. De esta forma, CTWF, Okuda San Miguel y el CPE prolongan y refuerzan la colaboración que comenzaron en 2024.

El nuevo diseño parte de la 'Estrella del Kaos' y evoluciona hacia una propuesta gráfica más sencilla y adaptable como logotipo, sin perder la esencia del artista. En esta versión se integra la llama representativa de la marca 'Paralímpicos', reforzando el vínculo con el organismo. El resultado es una imagen potente y optimista, alineada con los valores del proyecto: diversidad, esfuerzo, inclusión e igualdad de oportunidades.

"Esta colaboración permitirá que la imagen se pueda utilizar en las diversas actividades de captación y selección, así como en otros materiales promocionales que realice el CPE como parte de este proyecto", señaló el CPE a través de un comunicado.

Durante la presentación, Okuda se mostró "muy contento de continuar la colaboración que comenzó en Paris 2024". Explicó que en esta ocasión ha querido "reflejar la llama del deporte paralímpico y unirla con una estrella", símbolo con el que empezó hace 30 años. "Representa el poder de buscar esa estrella dentro de cada uno", señaló.

Susana Gaytán, por su parte, destacó que la imagen de la estrella fraccionada y unida a la llama de paralímpicos representa a todos porque "hace falta mucha gente apoyando para que las cosas rueden". "Necesitábamos el color para este proyecto en el que llevamos tantos años trabajando", reconoció.

Y Óscar Sanz recordó que la creación de CTWF fue "para encauzar ese gran poder que supone la responsabilidad de trabajar en el espacio público, por lo que afecta a las personas". Una de sus primeras actividades fue la colaboración con el CPE para los Juegos Paralímpicos de París en 2024, que ahora se retoma con 'Nuestra Próxima Estrella'. "Este proyecto tenía aún más que ver con nosotros porque los niños que participan en él son personas como éramos nosotros cuando empezamos a pintar: personas anónimas con sueños a las que hay que animar para que puedan llevarlos adelante", indicó.

"Desde CTWF nuestra única premisa es el color y creemos que es una buena herramienta para cambiar este mundo tan gris y para aportar una nueva esperanza. El color tiene que ser eso que empuja a soñar", añadió.