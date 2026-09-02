El doblete dorado del 3x3 y el oro de hípica elevan a España hasta las 74 medallas en Taranto

Las selecciones femenina y masculina de baloncesto 3x3 en los Juegos Mediterráneos de Taranto - COE

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española ha conquistado este martes siete nuevas medallas, tres oros, tres platas y un bronce, en los Juegos Mediterráneos de Taranto, una cosecha que le permite elevar su balance hasta las 74 preseas, 16 oros, 31 platas y 27 bronces, manteniéndose en la sexta posición del medallero y empatada en el tercer puesto por número total de metales.

En baloncesto 3x3, España consiguió el doblete dorado. Elena Moreno, Marta Morales, Elena Rodríguez y Tayra Eke se proclamaron campeonas tras superar a Chipre en semifinales (19-12) y a Italia en la gran final (13-11), igual que Juan García-Abril, Rubén Salas, Darío López y Jordi Boix, que derrotaron a Turquía en semifinales (21-15) y se impusieron a la anfitriona Italia en una final resuelta en la prórroga (20-18).

El tercer oro del día para España llegó en la prueba individual de salto de hípica, donde Carlos Bosch y Jolie van der Berghoeve KAR completaron el desempate sin penalizaciones y pararon el cronómetro en 34.60 segundos, aventajando en apenas 24 centésimas al turco Hasan Sentürk. Bosch, que ya había formado parte del equipo subcampeón, consiguió el segundo oro individual de la hípica española en la historia de los Juegos Mediterráneos.

Mientras, en gimnasia artística se consiguieron dos nuevas platas. Alba Petisco fue segunda en el concurso completo femenino con 52.850 puntos, sumando su segundo metal después de la plata por equipos. Además, Nicolau Mir también acabó en segunda posición en el concurso completo masculino, donde obtuvo una puntuación de 79.450.

Por otra parte, Yulenmis Aguilar se proclamó subcampeona de lanzamiento de jabalina con un registro de 65.39 metros, nuevo récord de España, a solo 54 centímetros del oro y mejoró en 1.32 metros la anterior plusmarca nacional, en poder de Mercedes Chilla desde 2010. En remo, Mikel Mardaras Peters se colgó el bronce en el skiff masculino.

Más allá de las medallas, el atletismo dejó dos clasificaciones para las finales de 200 metros, las de Alba Borrero y Andoni Calbano, y Ana Prieto rozó el podio en los 400 metros al finalizar cuarta con una mejor marca personal de 51.50. En skateboarding, que se estrena en los Juegos Mediterráneos, Luis Cabarcos fue tercero en la clasificación de street con 146.99 puntos y estará en la final.

En waterpolo masculino, España cedió por la mínima ante Italia (14-13) en su último encuentro de la fase de grupos. El equipo nacional terminó segundo del grupo B, con tres victorias y una derrota, y disputará este miércoles la semifinal frente a Montenegro.

Además, en karate, Joan Just y María Isabel Nieto alcanzaron los cuartos de final de sus respectivas categorías, mientras que Ruth Lorenzo llegó hasta la repesca.