España enfría su candidatura

La selección de fútbol no pasa del empate sin goles ante Egipcio en un debut gris y con la nota negativa de las lesiones de Mingueza y Ceballos

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol no pudo empezar con victoria su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokio tras empatar este jueves ante Egipto en un partido donde no estuvo excesivamente brillante y en el que además perdió a dos futbolistas importantes como Óscar Mingueza y Dani Ceballos.

La mejor versión del equipo de Luis de la Fuente, pese a disponer en el once los seis jugadores que estuvieron en la pasada Eurocopa, no se vio sobre el césped del Sapporo Dome. La actuación no fue la esperada y enfría un tanto la firme candidatura a pelear por las medallas con las que llegaba a Japón un equipo, el primero en abrir fuego para España en la cita, que se estrelló ante el sistema defensivo rival y que apenas creó ocasiones, aunque tuvo un palo que podría haber cambiado el devenir del duelo.

España no tuvo un estreno plácido y libre de problemas. Egipto apostó por cinco defensas y cerrar los espacios por el medio para neutralizar a un combinado nacional al que le costó encontrar los caminos hacia la portería de El Shenawy, con Pedri poco protagonista y poca influencia del trío ofensivo formado por Dani Olmo, Asensio y Oyarzabal como 'falso 9'.

El equipo norteafricano no dudó en cederle la pelota a su rival y de refugiarse intentando salir a la 'contra', lo que apenas funcionó ya que la presión de los de De la Fuente sí funcionó a buen nivel. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en ocasiones y tampoco vino bien el primer percance físico del partido, la lesión de Mingueza en el minuto 20, que dio un respiro a Egipto.

Vallejo fue el sustituto del jugador del FC Barcelona, que había sido menos incisivo que Miranda por el costado izquierda, pero que antes de irse había asistido a Asensio en el área, aunque el balear no pudo armar un buen disparo. Ese primer tibio aviso tampoco tuvo continuidad, ni tampoco la mejor oportunidad de la 'Roja', un disparo al palo de Ceballos.

DE LA FUENTE METE CAMBIOS

El utrerano quería llevar la manija en la zona decisiva, pero al filo del descanso, un fuerte pisotón de Mohamed, revisado por el VAR, le dejó fuera para un segundo tiempo en el que España quiso olvidar estos percances y salir con renovadas fuerzas para derribar el 'muro' rival, liderado su capitán Hegazi, uno de los tres 'mayores' convocados por .

España no podía con la campeona africana y además de seguir sin inquietarla, veía como esta, con el paso de los minutos, se asentaba más y buscaba con algo más de ahínco la portería de un Unai Simón prácticamente inédito. De la Fuente reaccionó ante este escenario y metió en el campo a Soler, Rafa Mir y Bryan Gil por Merino, Oyarzabal y Asensio para dar aires renovados.

La defensa egipcia estuvo atento para cortar una peligrosa internada del jugador del Valencia, mientras que Rafa Mir no aprovechó una buena falta sacada por Miranda tras una rápida combinación con Gil. El delantero tuvo otra con un cabezazo demasiado centrado y Vallejo una en el último suspiro que no evitó un empate sin goles que obliga a una mejora.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EGIPTO, 0 - ESPAÑA, 0.

--ALINEACIONES.

EGIPTO: El Shenawy; El Eraki (Fouad, min.89), El Wench, Hegazi, Galal, Fotouh; Fouad; Tawfik, Ashour (Hamdi, min.63); Mohamed (Adei, min.62), Rayan (Mohsen, min.63) y Sobhi (Ramadan, min.92).

ESPAÑA: Unai Simón; Mingueza (Vallejo, min.22), Eric García, Pau Torres, Miranda; Pedri, Ceballos (Moncayola, min.45+1), Merino (Soler, min.68); Asensio (Bryan Gil, min.68), Oyarzabal (Rafa Mir, min.68) y Olmo.

--ÁRBITRO: Adham Makhamed (JOR). Amonestó a Fotouh (min.5), Mohamed (min.44), Hegazi (min.78) y Galal (min.88), por Egipto

--ESTADIO: Sapporo Dome.