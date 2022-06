Franco: "No tengo absolutamente nada contra Lambán"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha asegurado que guarda un "profundo respeto" y que no tiene "absolutamente nada" contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, que cargó contra él por su papel en las negociaciones por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aunque ha lamentado que pusiese "en duda la actitud de un deportista y una persona ejemplar" como Pau Gasol.

"Estaré siempre con los deportistas en caso de duda, por convicción y porque soy presidente del Consejo Superior de Deportes. Contra Lambán no tengo absolutamente nada; es más, siempre he sido muy respetuoso con las instituciones y con las personas que están al frente de las instituciones. Respeto a Javier Lambán como presidente de la comunidad de Aragón, le tengo un profundo respeto. Otra cosa es que discrepemos en alguna cuestión", declaró tras el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al atleta Marc Tur.

En una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser, Lambán acusó a Franco de haberse extralimitado y de no haber cumplido su papel de moderador en el conflicto entre Cataluña y Aragón por los Juegos. "Conozco al señor José Manuel Franco y nunca ha sido un dechado de habilidad política, por eso está donde está", expresó. También afirmó que el exjugador de baloncesto Pau Gasol ha sido "un aliado del independentismo", después de que el catalán asegurarse que la candidatura se ha intentado "politizar desde la parte de Aragón".

El máximo mandatario del CSD cuestionó estas declaraciones. "Me molestó que se pusiera en duda la actitud de un deportista y una persona ejemplar; hace una magnífica labor social, por ejemplo con su ONG, haciendo que los niños no pasen necesidades, luchando contra la obesidad infantil... El deporte español es digno de orgullo", apuntó sobre las palabras de Lambán sobre Gasol.

Respecto a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aseguró que "lo ideal" hubiese sido llevar "una candidatura conjunta". "Al no ser posible por motivos que, sinceramente, desconozco, una candidatura dividida no tendría mucho sentido a juicio del Comité Olímpico Español. Es respetable su decisión, seguro que tiene motivos fundamentados para no hacerlo", manifestó.

"Yo sigo pensando que lo ideal sería que hubiese una candidatura conjunta, que tendría bastantes posibilidades de tener éxito. No ha sido posible y vamos a pensar ya en el futuro, sobre todo en el Mundial de fútbol de 2030, que será un gran acontecimiento para España y para Portugal", expresó.

Sin embargo, no cree que la falta de acuerdo haya sido por motivos políticos. "Si no hubiese políticas deportivas, no invertiríamos los 300 millones de euros que hemos invertido este año o los 1.000 millones de los últimos tres años, no tendríamos Centros de Alto Rendimiento que son la envidia de muchos países de Europa... La política y el deporte no tienen por qué estar peleados, tienen que retroalimentarse. Quiero pensar que la decisión no ha tenido que ver con la política, sino con el reparto de pruebas", apuntó.

En otro orden de cosas, destacó el papel de Marc Tur, cuarto en Tokyo 2020, en la visibilización de las personas LGTBI+ en el deporte. "Se premia la valentía de un deportista de élite, pero se premia sobre todo el ejemplo, lo que supone que un deportista tenga un gesto de valentía al comunicar con libertad su condición de gay. Reconocemos el valor de que un gran deportista haya dado ese paso. Es un ejemplo y ojalá en el futuro tengamos muchos ejemplos como este, porque dignificamos el deporte y damos un ejemplo a la sociedad", explicó.

Por último, Franco señaló que la bandera arcoíris desplegada en la sede del Consejo Superior de Deportes reitera el apoyo de su organismo hacia el colectivo. "El CSD apuesta por la diversidad, por la inclusión y por el feminismo. Esta es una muestra más de esa apuesta", concluyó.