Garbajosa: "Pedimos a nuestros equipos que estén entre los aspirantes y lo han vuelto a estar"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, realizó un balance positivo de la participación de la selección femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que siempre pide a sus equipos que estén "entre los aspirantes" "lo han vuelto a estar".

"Lo que les pedimos a nuestros equipos es que compitan, que sean una familia, que lo den todo. Suena a tópico, pero eso lo hacen. Y también les pedimos que estén entre los equipos aspirantes y han vuelto a estar, en un torneo muy complicado, que de seis partidos prácticamente son cinco finales y media porque todos los partidos son muy decisivos de cara al campeonato", repasó Garbajosa.

"Hoy podríamos decir que el sorteo no nos ha ayudado o excusas, pero eso no lo hacemos nunca. Ha habido detallitos, pero el equipo ha tenido el balón para ganar y se le ha escapado. A mí no me importa fallar un tiro sino que hay jugadoras jóvenes que han demostrado carácter para hacer este tiro. Hoy no ha entrado, ya entrará", indicó el presidente.

"Tres jugadoras de las más importantes de cara al futuro ya están aquí, ya han roto el caparazón de la primera competición internacional con galones. Sé que el primer torneo internacional es durísimo, pues ellas ya lo han pasado, ya son jugadoras expertas, ganado a pulso muy temprano, y ahora les toca tomar el testigo", añadió tras la derrota de la selección femenina ante Francia (64-67) en cuartos de final.

"Ha sido muy duro, pero totalmente diferente el EuroBasket a los Juegos. El EuroBasket en casa, con los casos de COVID, fue trastabillado desde el principio. Aquí hemos jugado muy bien a baloncesto, en los tres primeros partidos se ganó a una selección que está en semifinales", recordó Garbajosa, que subrayó que el equipo compitió "al límite de sus fuerzas".

Sobre el futuro dijo que ahora tendrán "un año en el que no competirá". "Pero desde el primer momento la dirección deportiva está buscando alternativas de competitividad y también de continuidad. Están Alba, Cristina, Laura Gil, que tomarán el testigo como las veteranas y son jugadoras clave también en ayudar a las jóvenes. Ojalá pudiéramos estar en el Mundial, claro, me habría gustado merecerlo en la cancha, pero hay alternativas y estamos trabajando en ello", admitió.

Y por último tuvo palabras para la capitana Laia Palau, que este miércoles ha jugado su último partido como internacional aunque no ha querido oficializar su adiós dejando su retirada para otro momento.

"Aquí no es cuestión de poner a nadie encima de nadie, pero la figura de Laia es eterna, Pau por supuesto también, pero Laia ejemplifica para mí el resurgir ambicioso del baloncesto femenino, la subida de calidad, de ambición, de visibilidad... La vamos a echar de menos, lo que me da pena que no se haya podido ir como merece. Pero el deporte es así. Los finales de Hollywood pasan en Hollywood, la vida a veces", sentenció.