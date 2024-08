Jaime Canalejo: "Hace ocho años era imposible luchar por medalla y ahora hemos tenido dos oportunidades"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El remero español Jaime Canalejo comentó este viernes que hace ocho años "era imposible" luchar por una medalla en remo en los Juegos, y destacó que en París han tenido "dos oportunidades" para conseguirla, pero que el suyo es un deporte "muy complicado" con "potencias mundiales", y recordó que, pese a ello, España está consiguiendo "medallas internacionales".

"Veíamos imposible luchar por una medalla hace ocho años y ahora ya hemos tenido dos oportunidades. Es un deporte muy complicado, donde hay muchas potencias mundiales en todo el mundo como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania o Francia. Pero nosotros, con muchísimo trabajo, estamos sacando la cabeza y consiguiendo medallas internacionales", afirmó el remero español tras acabar quinto en la final de dos sin timonel junto a Javier García.

Canalejo analizó que sabían que en los segundos mil metros de la final ellos siempre tenían "un poquito más". "Hoy no ha podido ser, se nos han ido y ya en los últimos 500 prácticamente sabíamos que estábamos fuera de medalla, porque estábamos un poco lejos los cuatro primeros. Pero bueno, estábamos ahí con Irlanda y hemos tirado de corazón para ganar un puesto y mejorar el sexto puesto de Tokio", añadió.

El remero español explicó que el remo es un deporte "muy psicológico" porque van "de espalda a la meta", por lo que no ven dónde está "la llegada". "Es muy importante estar en contacto con tus rivales porque si se ponen delante tuya no los ves. "Hasta los mil metros hemos estado en contacto con Croacia, Islandia y Suiza. Hemos dado nuestro 100% y no teníamos más, no podemos reprocharnos nada", señaló.

Por su parte, Javier García dijo que la regata fue "muy dura" por el viento en contra. "Me quedo con que durante las tres regatas que hemos hecho en todo el campeonato hemos dado nuestro 100%. Vinimos a por la medalla, pero nos quedamos con que hemos conseguido nuestro segundo diploma olímpico, que no es poco. Así que muy contentos por eso", expresó.

Por último, el remero se lamentó porque a Suiza, que ha conseguido medalla, le habían "ganado dos veces". "En una final olímpica, cualquiera de los que estábamos podría haberse llevado las medallas, pero al final, para mí la medalla es dar el 100%. Me quedo con que hemos dado el 100% y que tenemos carrete para más", concluyó.