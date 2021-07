Jesús Tortosa se queda sin JJOO: "No merecía este final"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El taekwondista español Jesús Tortosa no competirá finalmente en los Juegos Olímpicos de Tokio -pese a haber obtenido el billete- después de ver cómo un juez ha rechazado su recurso tras la decisión de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) de dejarle sin plaza, y aseguró que "no merecía este final".

"Hoy ponemos fin a la lucha por acudir a los Juegos Olímpicos de este verano. Finalmente no he conseguido cambiar a tiempo la injusta decisión de arrebatarme la plaza olímpica que yo mismo conseguí con mi trabajo de cuatro años acabando dentro del 'Top 5' del mundo", escribió Tortosa en un comunicado público en sus redes sociales.

Tortosa fue quinto clasificado en Río 2016, es el actual número dos del mundo y ocupa el cuarto lugar del ranking olímpico. Sin embargo, sus méritos no han servido para representar a España en la capital nipona. El elegido por la Federación es Adrián Vicente, reciente subcampeón de Europa y 11º en la clasificación mundial.

"No estaré allí de manera presencial, pero espero estar allí de alguna manera dentro de los cuatro compañeros de taekwondo que sí estarán. Y digo dentro porque, pase lo que pase, lo que nunca se podrá olvidar es el largo proceso y las continuas experiencias que juntos hemos vivido para llegar hasta aquí", relató el taekwondista español, que ha peleado dicha decisión hasta pocos días para que dé comienzo la cita olímpica.

"Y no sólo me refiero a los clasificados, me refiero a todos los compañeros que aunque tengan el privilegio de poder estar allí, también son parte de este gran éxito y piezas indispensables de este gran sueño cumplido por muy pocos", añadió Tortosa, que fue quinto en Río 2016, en la categoría de -58 kilos, con apenas 19 años.

"No es la manera que me hubiera gustado despedirme de ellos y ojalá poder haber aportado mi granito de arena hasta el último momento ayudándonos, pero sé que entendéis la situación perfectamente y comprendéis que haya tenido que estar luchando por lo que he considerado que me pertenecía hasta el último momento", subrayó.

Además, el taekwondista madrileño deseó suerte a sus compañeros. "Desde aquí quiero desearos la mayor suerte del mundo Adrián Vicente, Javier Pérez y Adriana Cerezo y a toda la delegación española en todos los deportes, porque al final los verdaderos protagonistas sois vosotros, los deportistas", dijo.

"Disfrutad y hacerlo por vosotros mismos y acordaros siempre de quien ha estado con vosotros durante el camino y quién estará cuando las cosas vayan bien pero sobre todo cuando puedan ir mal. Un placer y espero que mi contribución al taekwondo y al deporte español no haya sido en vano y sirva para inspirar a muchos otros. Creo que no merecía este final y sólo hubiera pedido respeto hacia mi trabajo y transparencia en las decisiones", sentenció.