Los Juegos Paralímpicos de Los Angeles 2028 tendrán un último fin de semana repleto de eventos con medalla

Archivo - Imagen de uana competición de atletismo en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024 - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Los Angeles 2028 presentó este miércoles su calendario de competición para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 15 al 27 de agosto, con 1.100 horas de competición y con un fin de semana final lleno de eventos con medalla.

"Los Juegos Paralímpicos son un evento deportivo de élite imperdible. Como el tercer evento deportivo más grande del mundo, celebran la excelencia atlética al más alto nivel, demostrando una determinación inquebrantable y el potencial y poder ilimitados del deporte. Con más deportes y días de competición que nunca, LA28 está preparando el escenario para unos Juegos Paralímpicos legendarios", advirtió Janet Evans, directora de Asuntos de los Atletas de la organización.

Por su parte, Ileana Rodríguez, vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Paralímpicas de LA28 cree que tienen "la oportunidad de romper barreras y redefinir lo que el Movimiento Paralímpico y la representación de la discapacidad pueden significar para la próxima generación. "Tenemos la oportunidad de dar mayor visibilidad a más atletas paralímpicos que nunca, y estoy ansiosa por que los aficionados de todo el mundo sean testigos del extraordinario atletismo y los momentos inolvidables que sin duda brindarán sus actuaciones", subrayó.

El evento contará con 560 eventos con medallas, la mayor cantidad desde Seúl 1988, y un récord de 23 deportes que se llevarán a cabo en casi 20 sedes de competición, todas ubicadas dentro de un radio de 35 millas, lo que ayudará a crear unos Juegos accesibles y centrados en el deportista.

El rugby en silla de ruedas y la boccia serán los primeros deportes en comenzar, dos y un día antes respectivamente de la Ceremonia de Inauguración de la cita del 15 de agosto, mientras que el último fin de semana, del 25 al 27 de agosto, será "uno de los periodos de competición más intensos de la historia paralímpica", indicaron los organizadores.

Así, el habrá un denominado 'Súpersábado', el 26, en el que se entregarán más de 50 medallas de oro en Tiro con Arco, Bádminton, Piragüismo, Escalada, Ciclismo en Ruta, Judo, Halterofilia, Natación, Tenis de Mesa, Voleibol, Baloncesto en Silla de Ruedas y Tenis en Silla de Ruedas.

El último día de competición, el 27 de agosto, se entregarán 20 medallas antes de la Ceremonia de Clausura, siendo la mayor cantidad de medallas entregadas en el último día de los Juegos Paralímpicos desde Atlanta 1996. Además, la escalada hará su debut en el programa paralímpico entre el 24 al 27 de agosto de 2028.