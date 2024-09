Miguel Carballeda: "Pongo un notable alto al resultado y un once en la parte humana"

PARÍS, 8 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, se mostró "orgulloso del resultado" de 40 medallas conseguido en los Juegos de París, "un notable alto" en lo deportivo, pero "un once en la parte humana" a modo de nota, mientras que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, asegura que se marcha de la capital francesa tras haber "visto cosas que nunca" antes había presenciado "tan de cerca".

"Estoy feliz, orgulloso del resultado, de nuestro equipo y de nuestro equipo de gestión. Las medallas son la meta por la que se trabaja y lo tenemos claro, pero en el caso de paralímpicos tenemos otros objetivos como sacar concienciación y reflexión de la sociedad respecto al mundo de la discapacidad", señaló Carballeda durante la rueda de prensa de balance de la actuación del equipo.

Por ello, puso "un notable alto" como nota deportiva a los deportistas de la delegación. "Estamos obligados a mejorar", confesó el dirigente, que ya había confirmado que no continuará en el cargo cuando acabe este mandato. "Pero en la parte humana pongo un once", aclaró tras dejar la nota simpática de la comparecencia al enfundarse una camiseta con la cifra '40', que era la que había vaticinado en varias ocasiones, y con una de reserva con el '41' en el caso de que no se le hubiese retirado el bronce a Elena Congost.

El mandatario se mostró "muy feliz por el apoyo" que han recibido en estos Juegos "del Gobierno de España y del CSD" y recalcó que han tenido "la presencia más numerosa de la historia del paralimpismo español" en lo que se refiere a autoridades como el presidente del país, Pedro Sánchez, que "hizo un esfuerzo tremendo y tuvo que alterar su agenda", SM la Reina Letizia, ministros como Pilar Alegría, Elma Sáiz y Pablo Bustunduy, SAR la Infanta Elena, presidenta de Honor, presidentes regionales como Isabel Díaz Ayuso o Fernando López-Miras, y "una treintena de patrocinadores".

Carballeda remarcó que "el ejemplo es importante" y por ello citó "el único" de la nadadora aragonesa Teresa Perales que logró igualar las 28 medallas olímpicas de Michael Phelps, "con un brazo anulado y sus piernas anuladas", y también dio "las gracias a todos y cada uno de los guías que han ayudado a los deportistas".

"Miramos al futuro con alegría y quiero pedir públicamente a TVE que para la próxima vez se adquieran conjuntamente los derechos de los Juegos Olímpicos y Paralimpicos para evitar ese sufrimiento, pero se ha hecho un gran trabajo en la retransmisión", sentenció el presidente del CPE, que felicitó desde su organismo "la magnífica organización de Francia".

URIBES: "HE VISTO COSAS QUE NO HABÍA VISTO NUNCA TAN DE CERCA"

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, confesó que había vivido "momentos inolvidables" y que se había "emocionado en distintas ocasiones". "He visto cosas que no había visto nunca tan de cerca, como un enorme respeto en la rivalidad y reconocimiento del otro muy potente", expresó.

"Ha sido tremenda la cantidad de gente viendo los Juegos Paralímpicos. El resultado es un éxito y el reto ahora es mejorarlo en Los Ángeles", añadió el dirigente, para el que "la valoración es positiva". "Los datos son objetivamente valiosos, seguimos recuperando posiciones y aumentando en visibilidad", apuntó.

El mandatario remarcó que "el esfuerzo del CSD y del Gobierno es decidido", pero que deben "seguir trabajando". "Recojo la petición de Miguel (Carballeda) y además creo que este es el momento", manifestó el presidente del Consejo sobre la mejora del 'Team España' hacia los deportistas paralímpicos

Para Uribes, que elogió también "el ambiente de fraternidad" que se ha vivido, todavía queda "un camino que hay que seguir recorriendo". "Veremos cual es la meta final, se tiene ya la equiparación y la visibilidad, yo creo, como dije el sábado (en la Embajada de España en París), que algún día será la de unos solos Juegos para todos los deportistas", advirtió.

"Me parece que lo de Teresa (Perales) es una gesta impresionante y además hacerlo con esa alegría y determinación, también lo de Martín (DE la Puente) y Dani (Caverzaschi) con esa primera medalla en tenis, la de Judith (Rodríguez) o el oro de Susana Rodríguez con ese 'carrerón'. Todos han sido momentos muy emocionantes que nos vamos a llevar en nuestro corazón y que dignifican la dignidad del ser humano y de como la voluntad es capaz de sacar lo mejor", concluyó.