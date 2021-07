Mondelo: "Estoy muy convencido de que es nuestro momento"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, ha agradecido el "regalo" que supone disputar estos Juegos Olímpicos tras la reciente decepción en el Eurobasket y se ha mostrado "convencido" de que realizarán un buen papel en Tokio, donde competirán "ocho o nueve equipos con posibilidad de medalla".

"En la vida pocas veces tienes una segunda oportunidad y tan pronto. El equipo hizo lo que pudo en el Europeo, donde perdimos tres partidos en el último minuto. Ahora el equipo está bien y se toma esta oportunidad como un regalo. Estoy muy convencido de que es nuestro momento, lo siento así y no como una presión, sino como una ilusión", valoró Mondelo en rueda de prensa.

El seleccionador recordó que afrontan "el campeonato más importante del baloncesto a nivel mundial". "Están las mejores selecciones del mundo, hay ocho o nueve equipos con posibilidad de medallas y la dificultad es máxima. No nos lo tomamos con una revancha. En el Europeo no pudimos luchar por medalla por muy pequeños detalles y un punto de mala suerte que otra veces hemos tenido a favor", recordó.

A menos de dos días del debut ante Corea, Mondelo explicó que su objetivo inmediato es "terminar de sentar las bases y ser competitivos a la vez". "Estoy muy contento, el equipo tiene una actitud muy buena y la entrada de Alba (Torrens) genera más confianza en el equipo y obliga a las rivales a defender de otra manera. El Europeo ya es historia y ahora estamos disfrutando del momento olímpico, que es lo máximo que puede disfrutar un deportista. En este torneo se puede ganar a cualquier rival salvo a Estados Unidos y te puede ganar cualquiera", subrayó.

A la hora de analizar a sus rivales, empezó por el debut ante Corea del Sur, un rival que "no tiene nada que perder". "Viene con confianza, juega un baloncesto con cinco abiertas y no paran, les da igual el marcador para seguir con ritmo alto y todas tiran de tres. Pero creo que lo vamos a sacar y luego intentaremos ganar de los máximo posible porque el sistema de competición es muy raro", opinó.

Respecto a Serbia, recordó que es el "actual campeón de Europa". "Toda la presión la tienen ellas y les tenemos ganas. Nuestra derrota en el Europeo fue por pequeños detalles muy controlables por nuestra parte y estoy convencida de que les vamos a ganar", confió.

Por último, avisó de que "Canadá tiene un talento brutal en dos o tres jugadoras y un físico brutal". "Pero en ataque van por libre y no juegan como equipo, esa es una brecha que intentaremos aprovechar. Es un equipo que debería ganar medalla, tiene cinco tías en la WNBA. Tenemos un grupo complicado con tres partidos totalmente diferentes", resumió.

PALAU: "MIS DÍAS SON UNA ESPIRAL DE EMOCIONES"

Por su parte, la capitana del equipo Laia Palau, explicó cómo está viviendo los últimos Juegos Olímpicos de su carrera. "Sé lo que estoy viviendo porque ya he estado en otros Juegos y no me quiero perder nada. Mis días son una espiral de emociones bastante importante. Tenemos que asentarnos un poco más, es lo que pasa siempre en las Olimpiadas, pero también me permito vivirlo de esta manera porque es una experiencia única y merece la pena honrarla como tal", apuntó.

A nivel global, la catalana desgranó los objetivos de la selección española. "En estos Juegos pretendemos competir al máximo y encontrar nuestra manera de jugar en este equipo que está en construcción y que puede hacer cosas muy bonitas. Hay al menos ocho equipos que tiene nuestro nivel y todo puede pasar. Ojalá pudiésemos pelear por medalla, pero solo nos centramos en la fase de grupos y en quedar los mejor clasificadas para tener los mejores cruces", concluyó.