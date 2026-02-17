Oriol Cardona: "Tengo muchas ganas de subirme al podio"

Archivo - Oriol Cardona, durante el Campeonato del Mundo de esquí de montaña. - ISMF - Archivo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador de montaña español Oriol Cardona se muestra ilusionado ante el reto de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo, donde su deporte, el esquí de montaña, debutará y donde tiene "muchas ganas" de subirse al podio, al tiempo que no esconde que "evidentemente hay presión" por ser considerado una clara baza de medalla, pero que la está "gestionando bien".

En una entrevista a Europa Press, Cardona aseguró que llega en un buen momento de forma tras los últimos test competitivos y después de haber sido recientemente segundo en la última prueba de la Copa del Mundo, disputada en 'casa', en la estación catalana de Boí-Taüll.

"Me veo bien y con muchas ganas. Creo que el estado de forma es bueno, hemos trabajado muy bien con el equipo y lo pudimos confirmar en Courchevel. Llevamos mucho tiempo preparando este objetivo y ahora viene lo bueno", afirmó.

El deportista de Banyoles destacó que la cita de Boí Taüll, en la que fue segundo por detrás del francés Thibault Anselmet, le sirvió como referencia previa a la gran cita olímpica. "Es un sitio que conocemos muy bien y fue importante ver cómo estaban los rivales y qué detalles podemos terminar de pulir antes de los Juegos", explicó.

Cardona competirá el jueves 19 de febrero en la prueba de esprint masculino, con clasificatorias desde las 10.30 horas y final prevista a las 14.15, mientras que el sábado 21 participará también en el relevo mixto junto a Ana Alonso, en otra de las pruebas del estreno olímpico del esquí de montaña.

El catalán reconoció que afronta la competición con más ilusión que presión pese a las expectativas generadas por sus resultados previos. "Evidentemente hay presión, pero la estoy gestionando bien. Sobre todo lo que tengo son muchas ganas de competir y hacerlo bien", manifestó.

En caso de lograr medalla, Cardona podría firmar un resultado histórico para el deporte español de invierno. "Sería increíble poder conseguir otra medalla para España en unos Juegos. He estado trabajando para luchar por ello y es lo que intentaremos, pase lo que pase", señaló.

Por último, celebró el estreno olímpico de su deporte en el programa de los Juegos de Invierno. "Lo importante es que, por fin, el esquí de montaña sea olímpico. Evidentemente, si lo hubiera sido antes, habríamos tenido más tiempo en este escenario, pero más vale tarde que nunca", concluyó.