Pau Gasol: "No hay conversaciones activas para una candidatura olímpica de Madrid, tiene que haber consenso de país"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto español Pau Gasol expresó este lunes que "no hay conversaciones activas" para crear una candidatura olímpica de Madrid en el futuro cercano, por lo que pidió "consenso de país" si se quiere tener unos Juegos en la capital español, al que le gustaría que "sucediera en algún momento, por todo el esfuerzo que ya se ha hecho".

"Me gustaría que sucediera en algún momento. Se hizo mucho esfuerzo durante muchos años. El modelo cambió a partir de 2020, era un despilfarro importante poner a competir a grandes candidaturas y delegaciones. Vamos a ver cómo mejora ese proceso, que sea lo más limpio posible y que los elegidos sean los mejores", apuntó Gasol sobre una posible candidatura olímpica de Madrid, a preguntas de los medios durante la presentación del equipo 'Talento a Bordo' de Iberia para Los Angeles 2028.

Sin embargo, avanzó que "no hay conversaciones activas" para que Madrid sea sede de unos Juegos próximamente, y advirtió que para que ocurra "tiene que haber consenso de país". "Espero que los veamos, por todo el esfuerzo que ya se ha hecho. Barcelona'92 me cambió la vida, me inspiró y me dio un sueño. Tener unos Juegos en tu país, inspira y motiva a nuevas generaciones y eso tiene mucho valor", reiteró.

"Es clave seguir invirtiendo deporte, que cada vez sea mejor, será darle importancia a uno de los grandes motores de nuestro país y del mundo. Que niños y niñas puedan perseguir su sueño, con vías de crecimiento. Que los medios hagan más hincapié en contar sus historias, que tengan más importancia, notoriedad. Esto va de hacer equipo y muchas veces no somos capaces de ver las posibilidades que tenemos. Tenemos que pedir y demandar que el deporte sea uno de los grandes pilares de la sociedad", dijo sobre la importancia del apoyo institucional.

Ahora, está "muy implicado" con la organización de los Juegos de LA28. "Espero que sean los mejores Juegos de la historia, que todos los atletas se lleven historias y vivencias inolvidables. Intentaremos que el comité organizador dé lo mejor de sí mismo, también por el legado que puedan dejar después. Espero que sean un gran éxito y suban el nivel, que siga creciendo el movimiento olímpico, tenemos que seguir protegiéndolos y evolucionando", explicó como miembro de Comité Olímpico Internacional (COI) y del organizador de la ciudad estadounidense.

Finalmente, Gasol agradeció el esfuerzo y la dedicación de los integrantes del equipo 'Talento a Bordo' de Iberia para el ciclo a Los Angeles 2028. "Tengo un sentido de mucho agradecimiento y humildad, os respeto por el trabajo que hacéis. He tenido la suerte de jugar un deporte con gran atención, pero me ilusiona compartir con vosotros. Cuando los veo, los disfruto, con nervios y tensión. Quiero que ganen todos, sé lo que significa ganar una medalla. Y cuando pierden, también lo sufro, pero ganes o pierdas te vuelves a unir", concluyó.